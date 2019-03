Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Temptation Island seizoen#11, wat hebben we ernaar uitgekeken. Elke donderdagavond op de bank, voor de bus met spanning, sensatie, sneaky acties en juicy roddels op het Tempa-programma. Wij zijn van de partij! Vier nieuwe koppels stonden klaar om in Temptation Island te bewijzen dat hun liefde elke verleiding kan weerstaan. Dat beloofde natuurlijk entertainment van topniveau. Of toch niet?

Xenia Kasper, Yolanthe’s trouwe zakelijk manager, bevestigt aan Story dat een officiële scheiding op dit moment niet het doel is: “Wesley en Yolanthe gaan niet scheiden!”

“Carolien, help, ik ben het kwijt!”, klonk het dinsdagavond uit de mond van Mark Rutte. De premier kreeg tijdens het NOS-slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen een totale black-out. “Wat was het tweede voorbeeld?”, vroeg hij nadat hij de naam riep. Dit riep bij de kijkers thuis één prangende vraag op, en dat had niets te maken met het argument waar Rutte naar zocht, maar wie die mysterieuze Carolien toch was.

Is er in elk hoekje van jouw huis een groene vriend te vinden en kan jouw urban jungle nog wel wat uitbreiding gebruiken? Voor het geld hoef je het in elk geval niet te laten, want deze week hoef je allesbehalve diep in de buidel te tasten voor de populaire bananenplant.

Een blouse, trui, blazer vervang of verkoop je. Met enige regelmaat. Als-ie niet meer on trend is, bijvoorbeeld. Maar je slipjes, die blijven jaren lang – op kleur – in de la met ondergoed liggen. Kan geen kwaad. Think again! Experts waarschuwen dat er wel degelijk een houdbaarheidsdatum aan onderbroeken zit en het overschrijden hiervan kan slecht zijn voor je gezondheid.