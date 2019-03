Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Chantal Janzen (40) biedt haar fans maar al te graag een kijkje in haar privéleven op Instagram. En dat weet ze altijd weer te doen met een vleugje humor, zo blijkt ook uit een van de laatste foto’s die de presentatrice deelt.

Frank Dane wordt vader! Maar wie is eigenlijk de grote liefde van de radio-dj? Wij zochten het voor je uit.

De ene vrouw wordt opgewonden van een kus in haar nek, terwijl een andere vrouw al genoeg heeft aan alleen het kijken naar iemand met een baardje of strakke kaaklijn. Iedere vrouw is anders, maar toch is uit onderzoek gebleken dat er drie dingen zijn die zorgen voor gierende hormonen bij ons allemaal.

Lees ook

Met dít lied gaat Duncan Laurence voor Nederland naar het Songfestival

Enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, is Luke Perry overleden. De ‘Riverdale’-acteur, die in de populaire serie de rol van Fred Andrews vertolkt, stierf maandag in een ziekenhuis in Burbank, zo meldt TMZ. Inmiddels hebben zowel zijn zoon als zijn dochter gereageerd op zijn plotselinge overlijden.

Er is weer een nieuwe maand aangebroken, waarin we wederom kunnen genieten van onze favoriete dagelijkse soap. In een nieuwe trailer van GTST is te zien dat de Meerdijkers weer een hoop te wachten staat en dat levert een hoop verrassende momenten op voor de kijkers.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock