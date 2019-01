Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 4

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Lees ook: ‘Gezinsuitbreiding’ voor BZV’s Steffi en Roel

Het huidige seizoen van ‘Heel Holland bakt’ is nog volop aan de gang, maar de winnaar van deze reeks is al bekend. Althans, als we Wikipedia mogen geloven. Op de website zou per ongeluk gelekt zijn wie er met de winst huiswaarts keert.

Jarenlang deed ze van alles en van alles te veel. Afgelopen jaar gooide Miss Montreal Sanne Hans (34) haar leven over een andere boeg. “Ik was altijd druk, kon nooit weg. Nu trek ik vaker de deur achter me dicht om leuke dingen te doen.”

Anouk heeft het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan. De zangeres is vooral veel afgevallen, maar verraste kijkers ook met twee gouden tanden.

Ontzettend treurig nieuws voor Aram van de Rest en zijn vriendin. Een week na de geboorte is hun zoontje Kian komen te overlijden, zo maakte de ‘Onderweg naar Morgen’-acteur bekend op zijn privé-Facebookpagina.

Wanneer je met iemand samen bent, zou je denken dat je elkaars muziek in ieder geval wel een beetje kan herkennen. Toch maakte Maan een flinke blunder in de uitzending van Radio 538.

Beeld: iStock