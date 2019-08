10 bespaartips zodat je geld overhoudt voor Netflix, Videoland, NPO Start Plus én Disney+

Netflix heeft enorm veel geweldige films en series, maar er komen steeds meer concurrenten met kijkgenot dat we óók willen zien. Hoe gaan we al die abonnementen betalen? Nou, met deze 10 bespaartips kom jij een heel eind. Bedank ons later maar!

1. Zeg je bioscoopabonnement op

Je zult misschien niet gelijk de nieuwste Marvel-films kunnen zien, maar als je Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, NPO Start Plus én Videoland hebt, hoef je echt nooit meer het huis uit. We hebben trouwens een heel overzicht gemaakt van alle grote streamingdiensten die in Nederland verkrijgbaar zijn of binnenkort komen.

2. Verkoop je bank en ga net als vroeger op de grond voor de tv zitten

Leuk zo’n bank, maar je kan prima zonder. En met het geld dat zo’n meubelstuk oplevert, kan je makkelijk een jaar al je streamingabonnementen betalen. Bovendien zat je als klein kind ook op de grond naar de tv te kijken en het is een feit dat vroeger alles beter was.

3. Neem een broodtrommel mee naar je werk

Lekker die kroketten in de kantine… maar onderaan de streep vooral ontzettend duur. Koop gewoon brood en beleg bij de supermarkt en zie je streamingbudget groeien als kool.

4. Zet je schermhelderheid op z’n laagst

Die schermhelderheidsfunctie zit niet voor de sier in je tv. Dat zijn allemaal euro’s die opbranden! Snel helemaal omlaag zetten en knal die Eco Mode ook gelijk aan. Tuurlijk, het beeld wordt dan ietsepietsie onkijkbaar, maar denk eens aan alle centen en karmapunten die je scoort.

5. Ga voor een simpele coupe zodat je niet meer naar de kapper hoeft

Kappers verhogen bijna net zo vaak hun tarieven als Netflix. Onze tip? Kies voor een makkelijk kapsel dat weinig onderhoud nodig heeft. Zo merk je al gauw dat je véél minder vaak hoeft en dat levert al gauw weer 5 streamingabonnementen extra per maand op. Winnen!

6. Maak vrienden die wél alle abonnementen hebben

Bij echte vrienden kan je altijd langskomen en ze delen graag hun Netflix-account. Jij hebt echte vrienden, toch?

7. Hou je jas aan tijdens het kijken

Weet je wel niet hoeveel gas je opbrandt om je huis warm te houden, terwijl je een perfect functionerende winterjas hebt hangen? Serieus, waarom zijn niet meer mensen hierop gekomen?

8. Verkoop je tv en kijk series op je telefoon

Wat is je tv tegenwoordig behalve een telefoon die niet in je tas past? Juist, eruit met dat ding. Ga lekker films en series kijken op je telefoon. Je staart toch al 78 procent van de dag ernaar, daar kunnen nog wel een paar procentpunten bij.

9. Zoek een vriend(in) die net zoveel van films en series houdt

Wat is er mooier dan een hobby met je grote liefde delen? Wij weten het wel: de Netflix-rekening delen. Zo besparen jullie samen geld en komen jullie nader tot elkaar, door samen kibbelend een uur op de bank door Netflix te scrollen om vervolgens in slaap te vallen tijdens de eerste 10 minuten van Orange is the New Black.

10. Stop met daten

“No romance without finance”, schreef Shakespeare (ongeveer) ooit. Feit is dat daten en een relatie onderhouden heel veel geld kost. Misschien wel 8 of 9 streamingdiensten per maand! Ja, het doet even pijn als je het je vriend(in) slash date vertelt. Aan de andere kant, heb je het aanbod van Disney+ al eens gezien?

Bron: Superguide | Beeld: iStock