Waarom Bertrie Wierenga aka Shanti bijna niét in ‘GTST’ te zien was

We kennen Bertrie Wierenga al een tijdje als Shanti Vening uit ‘GTST’. Maar het scheelde niet veel of dit was helemaal niet zo geweest, zo verklapt de actrice zelf.

De zomercliffhanger van de populaire soap zit er weer op en dat betekent dat de fans het nu een paar maanden zonder hun favoriete programma moeten doen. Om dat gat op te vullen komen de makers opnieuw met een exclusieve verhaallijn in Instagram Stories én GTST Magazine, waarin onder meer Bertrie een boekje opendoet over haar rol.

Hulp

In het interview met Bertrie komt ook haar faalangst aan bod, wat bijna een reden was voor ‘Shanti’ om haar soapdroom op te geven. “De eerste reactie is om je terug te trekken, maar ik ben altijd gestimuleerd om hulp te vragen”, aldus de actrice. Dit én het feit dat ze veel hulp kreeg hebben ervoor gezorgd dat ze toch heeft doorgezet.

Doorzettingsvermogen

Bovendien is haar wil om te slagen sterker dan haar faalangst, wat ook natuurlijk ook enorm geholpen heeft. “Ik heb heel vaak met trillende benen en braakneigingen op de planken gestaan, maar mijn drive om te slagen was groter dan de angst.”

The Voice

De 29-jarige actrice is niet alleen bekend door haar rol in GTST, maar je kunt haar ook kennen van Celblok H en Meisje van plezier. Ook deed ze in 2016 mee aan The Voice of Holland, maar draaide er bij de blind auditions helaas geen coaches om.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still aflevering, Instagram