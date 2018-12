Getver: zo veel beestjes zitten er écht in je kerstboom

Wie een echte kerstboom in huis haalt, adopteert daarmee ook een hoop insecten en andere beestjes. Wait… what?

Als je een kerstboom op de kop tikt en ‘m volhangt met lichtjes en ballen, denk je waarschijnlijk alleen maar aan de gezellige sfeer die het ding met zich meebrengt. Maar heb je ook weleens stilgestaan bij het ongedierte dat je ermee in huis haalt? Volgens deskundigen is het allesbehalve een gekke gedachte. In de natuur wemelt het immers van de beestjes en een dennenboom is een aantrekkelijke plek om te overwinteren.

Uitdrogen

Gelukkig komt er na dit ietwat smerige nieuws een feitje dat de kriebels wegneemt. De meeste beestjes houden het in onze goed verwarmde huizen namelijk nog geen dag uit, wat betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken. ‘Zowel de kerstboom als het huis zijn heel droog. En de meeste insecten leven niet van de boom, maar alleen erop’, legt Bjarte Jordal, hoofddocent entomologie van de Noorse Universiteit van Bergen, uit. ‘Omdat ze zich niet kunnen voeden met het beperkte plantenleven dat in de meeste huishoudens kan worden gevonden, zullen de beestjes snel uitdrogen en sterven.’

Mijtenallergie

Bovendien zouden de beestjes niet schadelijk zijn voor mens of meubilair, tenzij je een hevige mijtenallergie hebt, zo schrijft NU.nl. Het zou wel verstandig zijn om je huisdier onder de boom vandaan te houden, gezien de kans – hoe klein deze ook is – aanwezig is dat er een teek in de boom zit. Ook zou je moeten oppassen voor de takzuiger, een soort bladluis die een hardnekkige paarse vlek achterlaat wanneer je ‘m plet.

Hoeveel dan?

Uit onderzoek van de Universiteit van Bergen is ooit gebleken dat een kerstboom – hou je vast – 25.000 insecten, mijten en spinnen zou bevatten. Maar dat aantal is wel erg veel, aldus stadsecoloog Jan Doevendans tegenover RTV Noord. Ook heeft Jordal na afloop van het onderzoek aangegeven dat de kerstbomen die 25.000 bewoners hadden, wel echt tot de uitschieters behoren. Daar hoef je dus in elk geval niet bang voor te zijn. Wil je het aantal beestjes beperken? Schud dan de boom na aankoop goed uit en laat ‘m eventueel eerst een dag of twee in de schuur staan voordat je ‘m in de woonkamer zet.

Bron: NUcheckt | Beeld: iStock