Betekenen déze beelden dat we binnenkort afscheid nemen van Rik in GTST?

GTST-fans die de soap via Videoland volgen, zitten er al helemaal in; voor de televisiekijkers is het vanavond eindelijk zover. We hebben het natuurlijk over de wintercliffweek, die veel spanning en sensatie belooft. En zoals altijd lonkt de vraag: gaan er slachtoffers vallen? En zo ja, van wie moeten we afscheid nemen?

RTL Boulevard heeft vanochtend een paar gloednieuwe beelden van de wintercliffweek vrijgegeven. In de video is te zien hoe Rik flink in het nauw wordt gedreven en een pistool op zich gericht krijgt. Daarop volgt een compilatie van oude fragmenten waarin het personage te zien is, van scènes met zijn grote GTST-geliefde Anita (gespeeld door Sabine Koning) tot beelden met zijn soapbroer Danny (Jan Kooijman).

Hoogtepunten

Vaak zetten de makers van GTST de hoogtepunten van een personage achter elkaar wanneer de acteur de soap verlaat, dus zou dat in dit geval ook zo zijn? Bekijk de beelden hieronder:

In september 2018 is Ferri Somogyi (45), die de rol van Rik de Jong vertolkt, de trotse vader geworden van zijn dochter Véda. Iets wat hij ongelooflijk vindt en waarmee hij ontzettend blij is, maar óók iets wat best lastig is. ‘Het is wel zwaar, ontzettend zwaar’, zei de acteur in een eerder interview. ‘Alle aandacht gaat naar die kleine, je hebt niet zoveel tijd voor eigen dingen.’

Zou hij hiermee gedoeld hebben op zijn acteerwerk en betekent het dat-ie zijn rol in GTST achter zich laat? De tijd zal het leren…

