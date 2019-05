Bedgeheimen: ‘Tijdens het pijpen raakte mijn kaak een keertje ontwricht’

Zij is 30 en psycholoog. Hij is 30 en makelaar. Ze zijn 3 jaar samen en vertellen deze week in Flair over hun seksleven.

Sietske

Vorige bedpartners: “17.”

De eerste keer samen: “Ik hou van seks en heb weinig schaamte in bed. Ik weet wat ik wil en durf daar ook om vragen. Ik merkte al snel dat Timo dat niet gewend was. Toen hij zei dat onze eerste keer zijn beste seks ooit was, voelde ik me natuurlijk gevleid.”

Wij vrijen: “4 à 5 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Timo is heel groot en breed. Hij ziet er extreem sterk, mannelijk en imposant uit.”

Mijn favoriete standje: “Ik hou vooral van afwisseling en spontaniteit. Als ik echt een keuze moet maken, ga ik voor lazy doggy style: ik plat op mijn buik.”

En zo vrijen we het vaakst: “Er zit gelukkig geen routine in ons seksleven, maar de klassiekers doen het altijd goed.”

De hotspot: “We deden het aan de Maasboulevard in Rotterdam. Dat was veruit de meest openbare en spannende plek denkbaar.”

Grootste bedblunder?: “Timo is prima in verhouding, met andere woorden: hij is groot geschapen. Tijdens het pijpen raakte mijn kaak een keertje ontwricht.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Er bestaat echt zoiets als feromonen. Zodra hij dicht bij me staat en ik hem ruik, wil ik hem bespringen. Zijn geur is zo verslavend!”

Ik word helemaal wild als hij: “Ondeugende, geile praatjes in mijn oor fluistert.”

Ik droom weleens van: “Een triootje met een andere vrouw, maar ik vrees dat ik toch te jaloers zou worden.”

Nee, bedankt: “Ik heb niet veel remmingen. Voor mij is het belangrijk dat we alleen dingen doen waar we allebei plezier aan beleven.”

Minpuntje?: “Omdat hij zo groot geschapen is, is het niet altijd makkelijk om te vrijen. Size does matter, in alle richtingen.”

Ik geef mijn seksleven een 9

Timo

Vorige bedpartners: “6.”

De eerste keer?: “Ik ben erg open-minded, maar had eerder wat preutse vriendinnetjes. Het was een hele openbaring om met zo’n tijger de koffer in te duiken. Best sex ever!”

Wij vrijen: “5 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Wat een onmogelijke keuze! Ik vind haar van top tot teen onweerstaanbaar.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind doggy style heel geil. Omdat ik wat groter geschapen ben, is dat soms helaas wat te intens voor haar.”

En zo vrijen we het vaakst: “We wisselen vaak af en lijken altijd spontaan in een positie te belanden. Er wordt niet echt nagedacht in ons bed.”

De hotspot: “Ik doe het overal graag, maar tegen het keukenaanrecht blijft mijn ultieme turn-on.”

Grootste bedblunder: “We hebben het weleens anaal geprobeerd, maar dat was echt geen succes. Ze wil het wel opnieuw proberen, maar zo graag wil ik het nu ook weer niet.

Dit heb ik van haar geleerd: “Ze heeft een heel uitgesproken mening over seks en schaamt zich niet om te zeggen wat ze wil. Dat vind ik heel verfrissend.”

Ik word helemaal wild als zij: “Een bijzonder lingeriesetje voor me aantrekt en me zo opwacht als ik thuiskom van het werk.”

Ik droom weleens van: “Een trio. Ze hoeft echt niet bang te zijn, want zij blijft sowieso mijn favoriet.”

Nee, bedankt: “Ik zou niets doen waar zij geen plezier aan beleeft. Dan is de lol er voor mij ook af.”

Minpuntje: “Ik kan echt niets opmerken. Het enige ‘obstakel’ is de grootte van mijn piemel. Die maakt het soms moeilijk om snel van start te gaan. Gelukkig houden we allebei van een uitgebreid voorspel.”

Ik geef mijn seksleven een 10

