We doen het blijkbaar al die tijd al verkeerd: zo maak je je bed op als een pro

Het blijft een rotklusje maar als het er eenmaal op zit, slaap je wel éxtra lekker: het opmaken van je bed. Er zijn meerdere manieren waarop je het kunt doen, maar er is een aantal trucjes dat je kunt toepassen om het een stuk sneller en strakker te doen.

1. Niet helemaal drogen

De eerste truc is waarschijnlijk ook meteen de meest verrassende. Want wist je dat je beter je beddengoed niet helemaal kunt drogen? Als je tijd wil besparen en geen zin hebt om je dekbedovertrek te strijken, is het een idee om de lakens nog nét een beetje vochtig van de waslijn af te halen. Zo kun je het namelijk strak en glad trekken terwijl je je bed aan het opmaken bent. Pas dit trucje wel alleen toe als je ’s ochtends je lakens verschoont, zo voorkom je dat je in een vochtig bed moet gaan liggen.

2. Binnenstebuiten

Misschien doe je het al, maar zo niet, dan is dít de manier om je deken in de hoes te doen. Keer de overtrek binnenstebuiten en stop je handen in de punten. Pak daarmee de punten van je dekbed en schud je overtrek er weer goed om overheen. Dan is het een kwestie van de onderste punten er goed insteken en schudden. Een kind kan de was doen!

3. Decoratieve kussens

Eerlijk is eerlijk, het oog wil ook wat. En een bed waar een hoop fluffy kussens op liggen, ziet er nóg aantrekkelijker uit om in te duiken, toch? Haal dus een paar fijne kussens in huis (maar overdrijf niet) om een luxe en vooral relaxte look te creëren. Volgens deskundigen kun je het best beginnen met een groot exemplaar waar je je hoofdkussen voor zet; vanuit daar kun je diepte creëren met meerdere decoratieve kussens. Daarnaast wordt geadviseerd om een oneven aantal kussens te gebruiken, dat zou interessanter ogen.

