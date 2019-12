Beau én kijkers in tranen om schrijnende situatie in allerlaatste ‘De Sleutel’

Een tijdje terug begon Beau op RTL 4 met zijn nieuwe, emotionele daklozenprogramma ‘De Sleutel’. Na een intense opnameperiode van acht maanden kwam gisteren alweer de laatste aflevering voorbij. En dat was een bijzonder emotioneel afscheid. Kijkers raken niet uitgepraat over de huilende Beau en de schrijnende situatie van deelnemer Rigo.

Beau in tranen

Want: daar gaat het écht niet goed mee. Rigo zit overduidelijk psychisch niet goed in zijn vel en de makers kunnen geen kant op. Hij weigert zowat alle hulp nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn verzameling dieren – die voor stankoverlast zorgden – uit huis haalde. Nu heeft Rigo alleen nog zijn hondje. Hij is er érg slecht aan toe, is graatmager en zit onder de wonden. Beau kan zijn tranen niet bedwingen…

De tekst gaat verder onder de tweets.

Och och die Rigo 🙁 het gaat slechter en slechter #desleutel Beau weet het ook niet meer. Oh helemaal vervuild. Het is echt zo’n psychiatrisch patiënt. Zo triest — greet van rijn (@greetvanrijn) December 3, 2019

Rigo heeft echt hulp nodig 😢

Helaas kun je niemand dwingen. #desleutel — Jessi (@IncredibleJessi) December 3, 2019

Misschien moet er geaccepteerd worden dat Rigo niet te helpen is. Hij zal het zelf ook moeten willen.#desleutel — MaleNurse (@Dance19834) December 3, 2019

Rigo is en typische hulp weigeraar. Hij vertrouwd niemand. En denkt alleen maar in complotten. Verschrikkelijk. #desleutel — DB (@DBgirl_83) December 3, 2019

Hulpeloze Rigo

Zoals je ziet, maakt zijn situatie de tongen los op sociale media. “We zijn niet vooruit gekomen, behalve dan dat hij binnen zit. Het is geen onwil, hij is gewoon ziek. Je kan niet iemand helpen die niet wil. Hij wil niks”, aldus Beau met tranen in zijn ogen. “Daar moet ik niet om gaan huilen, maar het is gewoon super verdrietig.” Kijkers huilen met hem mee.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Och arme Beau, in tranen #desleutel ik denk dat Rigo wel een gevaar boor zich zelf is, qua gezondheid in ieder geval. Dat houdt hij zei niet lang meer vol. — greet van rijn (@greetvanrijn) December 3, 2019

Zo triest! Dat Rigo niet geholpen wilt worden. Hij ergens in zit waar hij niet uit komt. Ik hoop echt op een dag dat hij het leven ziet…. het mooie leven. Maar dat is aan Rigo. Hopen mag. En dat zullen we doen. Want iedereen verdiend het goede leven ❤ #desleutel — Maus (っ◔◡◔)っ (@Vleermaus) December 3, 2019

#desleutel Oh Rigo toch….😥 wat een treurig leven leid je toch…. 😔 — Vivian Coenen (@naiviv1) December 3, 2019

Ik huil mee .. Zo niet geholpen willen worden … #Rigo. #desleutel — fraja 🙋‍♀️ (janny)🙋‍♀️ (@fraja1957) December 3, 2019

Lees ook

Om Beaus van te worden: 4 x waarom ‘Beau’ veel hogere kijkcijfers verdient

De Sleutel

In De Sleutel kregen daklozen Rigo, Cassandra, Sunil, Nick en Sjaak allemaal de beschikking over een eigen huis. Bij Sunil ging het ook niet bepaald lekker: zijn nieuwe buren klaagden en noemden zijn komst ‘een nachtmerrie’. Hoe het nu met Rigo gaat? Beau vreest voor het ergste. “In de gaten houden, monitoren. Dan gaat hij dood. Ik weet het gewoon echt niet.”

Bekijk hier de laatste aflevering van De Sleutel terug.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still