Laatste aflevering ‘Beau Five Days Inside’ zorgt voor andere kijk op circus

Afgelopen dinsdag was het alweer tijd voor de laatste aflevering van ‘Beau Five Days Inside’. Voor de afsluiter van het seizoen bracht de presentator een bezoekje aan Circus Renz, en bood hiermee de kijkers een exclusief kijkje achter de schermen. En dat was een echte eyeopener voor fans van het programma.

Circus Renz werd in 1991 opgericht door Herman Renz. Maar de historie van het circus gaat in feite veel verder terug. Zo is het van oorsprong een Duits circus en toert de familie Renz al sinds 1842 over de wereld. Beau trekt nu ook een aantal dagen mee met de familie en krijgt met eigen ogen te zien hoeveel liefde er wel niet in het circus zit. Zo ziet hij hoe ontzettend hard er wordt gewerkt achter de schermen van het circus en hoe de familie hun hele leven daaraan wijdt.

Dieren

Ook de circusdieren komen voor in de aflevering. Het circus ligt namelijk regelmatig onder vuur vanwege hun werk met dieren. Maar volgens de circusleden, zijn deze dieren voor hen ook als familie. “Die olifanten zijn ons leven. Ze zijn nu ook bijna 50 jaar oud”, hoor je Bernardo Renz zeggen. Beau krijgt hier ook te zien hoe er voor deze dieren wordt gezorgd, wat nog een hele zware klus blijkt te zijn.

Reacties

Tijdens de aflevering, twitterden de kijkers erop los. Hij lijkt erop dat de ogen van de meeste kijkers zijn geopend na het zien van de hardwerkende familie: “Sta er nooit bij stil maar het is erg hard werken zo’n circus.”

Aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Sta er nooit bij stil maar het is erg hard werken zo’n circus. #Renz — birgit (@77birgit) 21 mei 2019

Je zou toch willen dat mensen weer meer naar circus gaan als je ziet met hoeveel passie daar keihard gewerkt wordt #circus #Beaufivedaysinside — C.p.a. (@Cpa16129707) 21 mei 2019

Volgende keer ga ik weer naar het circus, koop popcorn en neem wat te drinken… alleen al om dit cultureel erfgoed in stand te kunnen houden #Beaufivedaysinside — D@ve (@daveleiden) 21 mei 2019

Altijd iets magisch zo’n circustent, maar hard werken. Laat @BeauvanED goed zien, mooi programma 🙏 #beaufivedaysinside — Colin Banks-100% NL (@colinbanks) 21 mei 2019

Wat een hard werkende mensen. Die gun je toch alleen maar een uitverkochte tent.🙏#beaufivedaysinside — xxx (@Madeliefjexxx) 21 mei 2019

Mooie aflevering.. Hard werkende mensen zeg.. Alles doen ze zelf .. Werkelijk alles.. Respect!! #bfdi — danny hofman (@danny_hofman) 21 mei 2019

