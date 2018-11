Dit worden de ‘grootste kleintjes’: de populairste babynamen van 2019 op een rij

Er zijn boeken volgeschreven met babynamen, oneindig veel websites die tips geven en natuurlijk nog alle adviezen van vrienden en familie. Toch blijft het vinden van een babynaam een van de lastigste keuzes die een mens moet maken. Op zoek naar inspiratie en benieuwd naar de trends? Dit worden de populairste namen van komend jaar.

Babyplannen zijn overigens geen must voor het lezen van dit artikel. Misschien vind je het simpelweg leuk om te bekijken hoe de baby’s anno 2019 gaan heten (en of je eigen naam er misschien wel tussen staat)?

Het jaar 2019 is nog niet begonnen, maar Hippe-Geboortekaartjes.nl kon niet wachten om de trends qua namen alvast te voorspellen. Ze onderzochten de namen op geboortekaartjes én het online namenzoekgedrag van de laatste maanden en analyseerden de boel.

Opvallend: de nummer één van 2018, Noah, is volledig uit de top tien verdwenen. Zowel de meisjes- als jongensnamen zijn vaak kort, bestaande uit één lettergreep. Mason is nieuw in de top 10. Tien jaar geleden kregen slechts 12 baby’s per jaar deze naam, terwijl afgelopen jaar bijna 400 Masons geboren werden.

Meisjesnamen in 2019

1. Saar

2. Mila

3. Emma

4. Tess

5. Zoë

6. Nora

7. Lauren

8. Puck

9. Evi

10. Luna

Jongensnamen in 2019

1. Lucas

2. Luuk

3. Sam

4. Finn

5. Mees

6. Sem

7. Liam

8. Julian

9. Mason

10. Teun

