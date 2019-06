Babette van Veen aka Linda verklapt: ook déze ‘GTST’-personages overleven zomercliff

De langverwachte zomercliffhanger van ‘GTST’ komt steeds dichterbij. Op vrijdag 5 juli kunnen fans zich opmaken voor de bloedstollende aflevering (Videoland-kijkers al een week eerder). De spanning loopt al op, maar ook horen we beetje bij beetje al wie we het volgende seizoen gewoon weer terug gaan zien.

Eerder verklapte Ferry Doedens (Lucas Sanders) per ongeluk al dat drie personages de zomercliffhanger gaan overleven. En daar komen nog twee karakters bij, zo onthult Babette van Veen.

Let op, spoilers!

Zij laat weten in een interview dat Linda en Anton gewoon te zien zijn het volgend seizoen. “Ja, je kunt ervan uitgaan dat Anton en ik het volgende seizoen halen. De ellende heeft bij ons nu wel lang genoeg geduurd.” Daarmee bedoelt ze niet alleen haar cocaïneverslaving, maar ook haar vreemdgaande man. Ze hoopt daarom op goede tijden voor het stel.

Lees ook

Makers ‘GTST’ hadden bizar verzoek aan Alkan Çöklü voor zijn rol als Amir

Spannend

Maar niet voor iedereen is het duidelijk of ze de cliffhanger gaan overleven. Babette: “Bij 2 andere Meerdijkers wordt het spannend of ze volgend seizoen wel zullen halen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Overleven

We weten ook al dat Bertrie Wierenga (Shanti Vening) en Everon Jackson Hooi (Bing Mauricius) in het dertigste seizoen van de soap hun opwachting zullen maken. Dat blijkt uit een video die Ferry Doedens opnam achter de schermen van GTST. Daarnaast zullen we ook Ferri Somogyi gewoon weer terugzien na de zomer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: RTL Beeldbank