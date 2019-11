De politieserie ‘Baantjer’ was van 1995 tot 2006 een megasucces. Eerder dit jaar werd het concept nieuw leven in geblazen: er verscheen een bioscoopfilm met Waldemar Torenstra in de hoofdrol als ‘De Cock’. Het bleek het begin van iets nieuws: ook een tv-serie werd aangekondigd, die begin 2020 van start zou gaan. Nu is duidelijk dat we al eerder op de bank kunnen ploffen voor de revival van de misdaadklassieker.

Opvallende première

De serie zou eigenlijk op zondag 5 januari om 22.00 uur in première gaan, maar RTL 4 heeft haar plannen gewijzigd. Baantjer Het Begin start nu nog in 2019 en de kick-off krijgt zelfs een prominentere plek in het programmaboekje. Op maandag 30 december is het direct na GTST de beurt aan de gloednieuwe serie, waarvoor maar liefst twee uur primetime geblokt wordt voor de eerste twee afleveringen. De serie wordt vervolgd op de eerder geblokte 30 december, waarna Baantjer Het Begin wekelijks op zondagavond te zien zal zijn.

Indrukwekkende cast

RTL lijkt grote hoop te hebben met de serie weer eens een groot publiek aan zich te binden. Aan de cast zal het in ieder geval niet liggen: naast de acteurs die al in de film te zien waren – Waldemar en Yannick Jozefzoon, Ruben van der Meer, Robert de Hoog, Loes Luca en de net ‘geopereerde’ Jelka van Houten – zijn er meer grote namen gestrikt. Ook Birgit Schuurman, Thom Hoffman, Barbara Sloesen, Leny Breederveld, Charlotte Vandermeersch en Poal Cairo zijn van de partij.

Opmerkelijke casting

Hoffman speelt een advocaat, Schuurman een barvrouw en Sloesen de dochter van een overleden oud-politieagent. Vooral de casting van Birgit Schuurman is opvallend. Zij en Baantjer-regisseur Arne Toonen maakten eerder dit jaar bekend na tien jaar huwelijk uit elkaar te gaan. In de film was Tygo Gernandt te zien als de vorige partner van De Cock, maar hij keert niet terug in de serie. Zijn rol wordt overgenomen door Jozefzoon.

Lees ook

Birgit Schuurman is alweer verliefd (op deze ‘woest’ aantrekkelijke man)

Jonge De Cock

De serie volgt op de speelfilm Baantjer Het Begin, die eerder dit jaar in de bioscopen te zien was. De nieuwe film en reeks tonen hoe de jonge rechercheur De Cock, ooit ontsproten aan het brein van schrijver Appie Baantjer, zich begin jaren tachtig staande houdt in de strijd tegen de ruige Amsterdamse onderwereld. Het eerste seizoen van Baantjer Het Begin (we gokken voor het gemak even dat ‘het begin’ niet meteen ‘het einde’ is) telt in totaal acht afleveringen.

De serie is vanaf 30 december in zijn geheel te zien bij Videoland en wekelijks bij RTL 4. Om vast in de stemming te komen: de filmtrailer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, MediaCourant | Beeld: ANP