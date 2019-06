Hebben! Een Aperol Spritz-tap (OMG yes!) voor in huis

Het het weekend én de zomer voor de deur is er een nieuw accessoire voor thuis dat je leven mooier gaat maken; de Taperol Spritz. Ja, je leest het goed. Dit is een tap gevuld met Aperol Spritz, gewoon voor in je keuken. Let the party begin!

Joehoe, het is cocktail o’clock!

In de ‘Taperol Spritz’ – die er overigens ook nog eens heel gezellig uitziet – gaat maar liefst twaalf liter (!) Aperol Spritz. Genoeg dus om al je vrienden te voorzien van dit heerlijke drankje deze zomer. Je shopt je nieuwe lievelings-keukenapparaat hier voor €56,99. Proost!

Bron: Firebox | Beeld: iStock, Firebox