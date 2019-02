Anjali heeft 6 kinderen: ‘Ik zou best nog een baby willen’

Druk? Zeker. Veel geregel? Ja! Maar wat een liefde in dit grote gezin. Anjali (41, parttime werkend) en Rakesh (43, intensivist) wonen in Amstelveen en hebben zes kinderen: Eashan (11), Shail (9), Tanisha (7), Gyan (6), Rushil (3) en Ishita (7 maanden).

Lees ook

Prachtige woorden: Chantal Janzen deelt belangrijke boodschap voor samengestelde gezinnen

Anjali: “Gisteravond hielden we een filmavond. Dan maken we met zijn allen lekkere hapjes, leggen twee matrassen op de grond en liggen ze alle zes ineengestrengeld bij elkaar. Mijn grote berg van geluk, noem ik dat.

Grappig genoeg was ik lange tijd helemaal niet bezig met moeder worden. Ik heb farmacie gestudeerd en focuste op mijn carrière als apotheker bij Defensie. Op mijn 29ste ontmoette ik Rakesh en na een vakantie in Australië bleek ik zwanger. Ons kind was zo welkom, en toen ik Eashan voor het eerst in mijn armen hield, werd ik overspoeld door liefde: alsof mijn moederinstinct plotseling aanging. De andere kinderen volgden in redelijk korte tijd.

Rakesh en ik zijn dolgelukkig met ons grote gezin. Als hij thuis is, verandert de dynamiek meteen. Hij stoeit met de kinderen en direct is er de stoere mannenpraat. En ja, natuurlijk is het druk. Ik sta elke dag om half 7 op. Dan voed ik de jongste en om kwart voor 7 maak ik Tanisha, Gyan en Rushil wakker. Om kwart voor 8 zitten we op de fiets naar school. In de winter staan we soms wel tien minuten in de hal voordat alles op en aan is. Kleding leg ik een dag eerder klaar, en de bakjes gesneden fruit vul ik dan ook al. Maar de kinderen doen ook veel zelf, zoals hun tas inpakken en haren kammen.

Omdat Rakesh op de intensive care van een ziekenhuis werkt en daardoor veel van huis is, komt er veel op mijn schouders terecht. Meestal gaat dat goed, maar laatst had ik griep en zat Rakesh in het buitenland. Ja, dan zit ik even met mijn handen in het haar. Maar ik heb ook geleerd om dingen te nemen zoals ze komen.”

Weinig slaap

“Elke dag heb ik drie wasmanden met was. En ja, er moesten vier kinderen tegelijk naar zwemles. Soms eet ik dan zelf pas om 10 uur en slaap ik pas tegen 1 uur ’s nachts. Gewoon omdat ik tegen de tijd dat het huis aan kant is en de was is gedaan, nog heel graag een filmpje wil kijken. Dat is niet erg. Ik kan vrij goed tegen weinig slaap. De vakanties met z’n allen zijn altijd een feest. De laatste keer gingen we naar Bali en zie je mensen in het vliegtuig wel kijken. Er huilt er weleens eentje, maar dan denk ik: kinderen horen bij het leven. Je bent er zelf ook een geweest. Ik wilde graag een tweede dochter en met Ishita is die er nu. Ook Tanisha was blij dat ze een zusje kreeg. Ik ben dol op de jongens, maar het evenwicht was een beetje zoek met vier drukke jongens en Tanisha die een echt ‘meisje-meisje’ is. Nog steeds zegt een stemmetje in mijn hoofd soms: ‘Ik zou best nog een baby willen.’ Maar ik ben 41 en na de geboorte van onze jongste heb ik een ernstige complicatie gehad. Eigenlijk moet ik ons gezin nu wel als compleet zien. Al zegt mijn gevoel: kinderen maken je leven zo veel rijker. En wat mij betreft zijn het er nooit genoeg.

Wat opgroeien in een groot gezin zo leuk maakt, is dat de kinderen met elkaar spelen, zich om elkaar bekommeren, voor elkaar zorgen. En Ishita, de jongste, wordt vertroeteld en overstelpt door aandacht van de oudsten. Ze geniet enorm van die verwennerij. Dat is heerlijk om te zien.”

In Flair 09 lees je nu ook het verhaal van andere grote gezinnen; over dat van Annemarie (7 kinderen) en Saskia (6 kinderen). Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.