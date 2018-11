Face your fears: deze vrouwen vertellen over hun opmerkelijke angsten

Bang zijn voor navels, koeien of fruit. Je zult die angst maar hebben. ‘Ik eet geen ananas, raak ze niet aan en ik wil ook niet in één ruimte zijn met iemand die zo’n ding aansnijdt.’

Ballonnen

‘Je weet nooit of ze gaan knappen’

Laura (29): ‘Als ik iemand met een ballon zie, ren ik het liefst hard weg. Je weet nooit of ze gaan knappen met die vreselijke knal. Dat is het denk ik, dat je er geen controle over hebt. Waterballonnen op een partijtje heb ik ook altijd verschrikkelijk gevonden. Voor mijn verjaardag hadden mijn collega’s eens als grap confettiballonnen opgehangen. Met zweet in mijn handen heb ik ze doorgeprikt. Gelukkig hadden ze ook een slinger met halfnaakte mannen opgehangen om het goed te maken.’

Kleine ruimtes

‘Mijn schrikbeeld? Een klink die afbreekt in een hokje zonder ramen’

Janneke (36): ‘Ik heb vreselijk last van claustrofobie. Liften vermijd ik en openbare toiletten zijn een ramp. Ik krijg het daarin zó benauwd! Het idee dat ik misschien niet meer uit dat kleine hokje kan, beneemt me letterlijk de adem. Ook op festivals of andere plekken met veel mensen bekruipt me het beklemmende gevoel dat er geen uitweg is, dus daar kom ik liever niet. Mijn grootste nachtmerrie? Een klink die afbreekt in een hokje zonder ramen en dan geen bereik hebben om iemand te bellen.’

Witte busjes

‘Alle ontvoerders rijden er toch in?’

Anouk (25): ‘Misschien ben ik door dramatische nieuwsberichten of politieseries beïnvloed, maar alle ontvoerders en verkrachters rijden toch in een wit busje? Als ik er een zie, doe ik altijd twee dingen: ik kijk of er getuigen zijn én ik onthoud het nummerbord.’

Navels

‘Het idee dat ik ze aan moet raken, iew!’

Vera (30): ‘Navels zijn zó afstotelijk. Het idee dat ik ze moet aanraken, iew! Het is blijkbaar iets genetisch, want mijn vader gruwelt er ook van. Mensen in bikini op het strand verdraag ik nog, maar peuter alsjeblieft níét in je navel. Dan voel ik het meteen aan mijn eigen buik. Het zweet breekt me uit en ik klap dubbel van de pijn die ik dan letterlijk voel. Rationeel weet ik dat er niets is om bang voor te zijn. Maar zodra ik een navel zie of de mijne voel, gaat mijn fantasie met me op de loop. Ironisch genoeg heb ik ooit een navelpiercing gehad. Ik dacht dat ik wel over mijn angst heen kon komen, maar het wondje verzorgen was de hel. Als ik alleen al naar dat ringetje kéék, kreeg ik de kriebels. Lang heb ik die dus niet gedragen.’

Clowns

‘Die lach, dat haar en die make-up… Kippenvel!’

Sarah (41): ‘Toen ik klein was, huurden mijn ouders nietsvermoedend de film It. Ze hadden geen idee dat het een horrorfilm was. Die griezelige lach, dat vreemde haar, die overdreven make-up… ik krijg het er nóg koud van. Mijn zoon van vier wil dolgraag naar het circus, maar ik ga niet mee. Ooit barstte ik na het zien van een carnavalsstoet in tranen uit omdat er een clown tussen liep. Wat als hij achter me aan zou komen?’

Interviews: Barbara De Coninck | Beeld: iStock