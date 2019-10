Heftiger dan ooit: er komt nóg een documentaire over Ted Bundy

Het verhaal van Ted Bundy is inmiddels breed uitgemeten in de media. Zo was er de film met Zac Efron en al een eerdere serie. Maar daar houdt het niet op: er komt nóg een documentaire.

De nieuwe Ted Bundy documentaire zal volgens de makers nog heftiger worden dan alle voorgaande verfilmingen. Zo zijn meer belangrijke personages aan het woord, waaronder zijn toenmalige vriendin en haar dochter. Dit is niet zijn wettelijke dochter samen met Carole Ann Boone, maar wel de vrouw in wier leven hij een belangrijke rol heeft gespeeld. Een nog beter beeld zal dus geschetst worden van wie Ted Bundy was en hoe hij zo lang ongestoord weg heeft kunnen komen met zijn daden.

Amazon Prime

De documentaire is vanaf 2020 te zien op Amazon Prime, dus er bestaat een kans dat-ie niet in Nederland te zien is. Maar: fingers crossed. De serie zal Ted Bundy: Falling for a Killer gaan heten en bestaat uit vijf afleveringen. Dat lijkt weinig, maar hierin krijg je het volledige verhaal te zien én kom je achter nog veel meer details over de seriemoordenaar.

Uit de spotlights

Hoewel zijn toenmalige vriendin Elizabeth Kendall en haar dochter Molly lang buiten de spotlights wilden blijven, brengen ze daar nu verandering in. Ze geven verschillende interview in de documentaire waaruit we kunnen opmaken hoe Ted was in zijn privéleven. Ook krijgen we voor het eerst het verhaal te horen van sommige overlevenden.

Lees ook

Ted Bundy documentaire

Amazon laat zelf weten in een statement: “Ted Bundy: Falling for a Killer herformuleert de misdaden van Bundy vanuit een vrouwelijk perspectief – en onthult de verontrustende en diepgaande manier waarop de pathologische vrouwenhaat van Bundy in botsing kwam met de cultuuroorlogen en feministische beweging van de jaren 1970. Met als resultaat misschien wel het meest beruchte waargebeurde misdaadverhaal van onze tijd.”

