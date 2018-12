Altijd koud? Bij deze budgetsupermarkt scoor je een geweldige oplossing

Ben jij degene die thuis als eerste haar schoenen uitgooit, dikke sloffen aantrekt, een grote kop thee zet en vervolgens onder een dekentje op de bank ploft? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Lees ook

Zó komt het dat vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen

Té leuk

Supermarktketen Lidl komt met dé oplossing voor koukleumen. Je weet nu zéker dat je de hele winter warm blijft, want deze hilarisch vrolijke poncho, verkrijgbaar in drie verschillende soorten, is het enige wat je nodig hebt.

Onder de boom

Het fijne ontwerp van Lidl is geen gewone poncho. Het ding houdt namelijk niet alleen je rug en armen, maar ál je lichaamsdelen warm. De heerlijk warme poncho is voorzien van een capuchon én wanten, en kost nog geen vijftien euro. Met de allerkoudste maanden nog voor de boeg, lijkt dit ons het perfecte cadeau voor onder de boom.

Hou de online shop van Lidl goed in de gaten: de zalige warmhoudertjes zijn hier bíjna te koop.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock