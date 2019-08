Leuk! Zó kun je als allereerste kennismaken met de deelnemers van ‘Boer Zoekt Vrouw’

Momenteel is het nog even komkommertijd, maar gelukkig hoeft dat niet lang meer te duren. Dat betekent dat onze favoriete televisieprogramma’s binnenkort weer terugkeren op de buis, waaronder ‘Boer Zoekt Vrouw’. En het leukste van alles is dat je al vóór het nieuwe seizoen kennis kunt maken met de deelnemers van dit jaar.

Vanaf 1 september kunnen we ons weer opmaken voor gloednieuwe afleveringen van Boer Zoekt Vrouw. Kun je écht niet wachten tot het nieuwe seizoen aanbreekt? Omcirkel dan zaterdag 31 augustus in je agenda. Op die dag vindt namelijk een veelbelovende sneak preview plaats bij Pathé in Ede. Je leert dan niet alleen als eerste de nieuwe kandidaten kennen, maar maakt bovendien kans op een fotomomentje met de ‘VIB’ (Very Important Boer) van de middag.

Lees ook

Heerlijk: nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’ komt eraan en start op déze datum



Eerste uitzending

Onder het genot van een kop koffie of thee én wat lekkers kijk je de eerste uitzending van Boer Zoekt Vrouw. Hierin presenteren de deelnemende boeren zich aan de kijkers en hopen ze hiermee een lading mooie brieven binnen te harken. Ben je zelf dus op zoek naar de liefde, dan ben je hier aan het juiste adres. Dan ben je er immers als eerste bij met je brief of mail. Nog een leuke bijkomstigheid trouwens: Nederlands favoriete boeren Jaap, Wim, Michelle en Steffi zijn er ook bij tijdens de sneak preview. Scoren dus, die tickets!

Seizoen 11 van ‘Boer Zoekt Vrouw’ start zondag 1 september om 20.25 uur bij ‘NPO1’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: KRO NCRV