Alleenstaande power-moeders stelen harten van kijkers in ‘Steenrijk Straatarm’

Kijkers van het SBS6-programma Steenrijk Straatarm hebben gisteren vol bewondering en met een grote glimlach naar de nieuwste aflevering gekeken. Daarin ruilden twee alleenstaande moeders een week lang van leven, wat voor werkelijk hartverwarmende televisie zorgde.

Zware tijd

Want beide vrouwen hebben een bijzonder zware tijd achter de rug en blijken – op het financiële plaatje na – meer gemeen te hebben dan ze misschien op voorhand hadden gedacht.

Zwaar mishandeld

Zo komt Jamie, moeder van de zesjarige London, uit een roerige relatie met zanger Dean Saunders, het broertje van The Voice-winnaar Ben. Dean werd vorig jaar veroordeeld tot een jaar celstraf wegens het mishandelen van zijn ex. “Ik kan mij nog een Kerst herinneren dat ik met een gebroken kaak op de bank zat, en dat hij in de media riep dat ik de vrouw van zijn dromen was en er alles aan ging doen om mij terug te krijgen. Dat is echt vreselijk als jij vervolgens je kerstmaaltijd door een rietje aan het drinken bent”, onthulde ze daar eerder over.

Opgekrabbeld

In de uitzending van gisteravond vertelt ze hoe ze uiteindelijk is gevlucht voor haar ex en tijdelijk op onderduikadressen en in Blijf van m’n Lijf-huizen moest wonen met haar zoontje. Inmiddels is ze weer helemaal opgekrabbeld en hóe. Ze zette met succes haar eigen schoenenlabel So Jamie op, waarmee ze inmiddels behoorlijk goed boert. Samen met London en haar Italiaanse au pair leidt ze een luxe leventje net over de grens met België.

Alles kwijt

Maar ook alleenstaande moeder Sascha heeft het flink voor haar kiezen gehad de afgelopen jaren. De relatie met haar ex-man liep stuk. Samen hadden ze een café, waar Sascha ook werkte. Ze raakte dus niet alleen haar man en woning kwijt, maar ook haar baan. Toch zat ze niet bij de pakken neer en samen met haar kinderen Lara en Luuk heeft ze inmiddels een nieuw huis gevonden. En ook al is Sascha inmiddels weer aan het werk, toch moet het gezin nog rondkomen van 75 euro per week.

Bewondering

Kijkers hebben veel bewondering voor beide vrouwen en hun gezin. Zo stopt Jamie een derde van het huishoudgeld terug in de pot, omdat zij alleen London heeft en Sascha normaal gesproken het bedrag door drieën moet delen. Ook benadrukt ze continu dat ze London graag wil laten zien hoe het ook anders kan dan het relatief rijke leven waarin hij nu opgroeit. “Het gaat om de kleine dingen, de mensen, de liefde en de warmte.”

Positief en inspirerend

Maar ook Sascha oogst veel lof met haar positieve instelling. Met nauwelijks iets te besteden heeft ze van het huis een heel gezellig thuis gemaakt en ze vertelt hoe fijn ze het ondanks alles met z’n drieën hebben. Tijdens haar tijdelijke ‘luxe bestaan’ geeft ze de kinderen allebei een camera om hun dromen om vlogger en een goede fotograaf te worden waar te kunnen maken. Dat het geld niet besteed wordt aan flutcadeaus die na 3 keer aanraken in een hoekje belanden, valt bij veel kijkers in goede aarde.

Twee sterke alleenstaande moeders dus, voor wie er veel respect is, zo valt te lezen op Twitter:

De rijke dame ziet er uit als een kakmademe maar vergis je niet. Dit is een goede hartelijke vrouw en lieve moeder. Heel knap hoe ze uit een moeilijke situatie is gekomen, is gevlucht met haar zoon, niets meer had maar zich wel omhoog heeft gewerkt Respect #steenrijkstraatarm — zuurtje (@zuurtje3) January 30, 2019

Wat een leuke moeders en respect hoe ze het in hun eentje rooien 👌🏻. #steenrijkstraatarm — Miss Muf (@Muf1Muf) January 30, 2019

Wat een lieve moeders! En de kids ook zo cute! #steenrijkstraatarm — Wilma Bleeker (@WilmaBleeker) January 30, 2019

Ook gewoon goede cadeaus… Geen dingen die na drie keer gebruiken ergens ver weg belanden. De blijdschap van die kinderen is priceless. #sterkemama's #steenrijkstraatarm — Sebastiaan Zaal (@Sebastiaan_Zaal) January 30, 2019

Mooi dat ze 25 euro terugstopten omdat ze maar met zn tweeën zijn ❤️ #steenrijkstraatarm — Jenniek 🧜🏼‍♀️ (@JenniekvB) January 30, 2019

Wat goed van Jamie dat ze haar zoon leert dat ze een derde van het geld terug in het potje doet #respect #steenrijkstraatarm — Zoeffie (@Zoeffie1) January 30, 2019

