Het lijstje is compleet: dit zijn álle kandidaten van ‘Wie is de Mol?’ 2020

Dinsdag begonnen ze makers van ‘Wie is de Mol?’ met het onthullen van de kandidaten van het jubileumseizoen. Waar we eerst de locatie én vijf namen kregen, volgden er al gauw nog drie. En nu zijn ook de laatste twee deelnemers bevestigd.

Het hoge woord is eruit! Ook Leonie ter Braak doet mee aan Wie is de Mol? 2020, zo is vanavond onthuld in een nieuwe uitzending van Shownieuws. De hekkensluiter is actrice Tina de Bruin; in Ladies Night – de talkshow van Merel Westrik – is bevestigd dat ook zij te zien is in het jubileumseizoen.

Alle kandidaten van ‘Wie is de Mol?’ 2020

Met de toevoeging van Leonie en Tina is bekend wie alle kandidaten van Wie is de Mol? 2020 zijn. Flair zet ze nog even voor je op een rij:

Modeontwerper Claes Iversen

Flair-columniste en tv-chef Miljuschka Witzenhausen

Cabaretier Johan Goossens

Actrice Jaike Belfor

Acteur Buddy Vedder

Presentatrice Anita Witzier

Zanger Rob Dekay

Voormalig profvoetballer Nathan Rutjes

Presentatrice Leonie ter Braak

Actrice Tina de Bruin

Locatie

Ook is eerder al bekendgemaakt waar het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zich afspeelt. Waar molloten aanvankelijk dachten dat dit Nieuw-Zeeland zou zijn, blijkt toch China de locatie te zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram 🇨🇳 #widm #wieisdemol Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 26 Nov 2019 om 6:53 (PST)

Begin 2020

Vanaf 11 januari 2020 kunnen we genieten van het jubileumseizoen van Wie is de Mol?, zo maakten de makers onlangs bekend met een korte video. “Wie is de Mol?, vanaf 11 januari om 20.30 uur op NPO 1. #widm #widm20 #wieisdemol #uploading”, werd erbij geschreven.

Beeld: AVROTROS, Instagram