Wie geef jij op? ‘All You Need Is Love’ zoekt kandidaten voor kerstspecial

Zit jij ook ieder jaar weer met een doos tissues en een dekentje op de bank naar de kerstspecial van ‘All You Need Is Love’ te kijken? En als je zelf iemand hebt die je dolgraag bij je zou willen hebben tijdens de feestdagen, komen die herenigen waarschijnlijk nóg harder aan. Maar dit jaar kun je er verandering in brengen.

Voor iedereen die een dierbare moet missen met kerst, is er goed nieuws. Je kunt je namelijk als kandidaat opgeven voor de kerstspecial van All You Need Is Love en ervoor zorgen dat je die gezellige decemberdagen niet alleen hoeft door te brengen. Ken je iemand die zijn of haar geliefde moet missen? Iemand anders opgeven kan natuurlijk ook!

Lees ook

Frank Lammers over zijn rol in de ‘All You Need Is Love’-film



Opgeven

Omdat niemand met kerst alleen mag zijn, brengt Robert ten Brink ook dit jaar weer met liefde mensen bij elkaar. Jezelf of een ander opgeven voor het programma? Dat kan hier. Fingers crossed!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL