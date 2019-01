Déze supermarktketen bezorgt vanaf nu warme maaltijden aan huis

Jaar na jaar stijgt het aantal bestellingen bij firma’s als Thuisbezorgd en Deliveroo. De tijd dat we alleen pizza en een broodje shoarma konden bestellen, ligt dan ook ver achter ons. Van pokébowls tot aan vegan junkfood, tegenwoordig wordt het met – zo goed als – één druk op de knop en ready-to-eat tot aan de voordeur bezorgd. Maar, er lijkt een nieuwe wind te gaan waaien in thuisbezorgland; ook supermarkten wagen zich nu aan dit concept.

Meteen aanvallen

Albert Heijn begint op 11 januari als eerste supermarktketen met het bezorgen van warme maaltijden. In eerste instantie gaat het om de bezorging van vers bereid eten in een bepaald postcodegebied in Amsterdam. Bezorgplatforms Thuisbezorgd.nl en Deliveroo dragen zorg voor de levering van de maaltijden aan huis.

‘Nieuwe stap in foodservice’

Met dit initiatief, Allerhande Kookt genaamd, zet Albert Heijn naar eigen zeggen een volgende stap in foodservice. ,,We zien een toenemende behoefte bij onze klanten aan goede maaltijden zoals je die zelf ook zou maken, zonder dat je daarvoor de keuken in hoeft”, legt Marit van Egmond, directeur commercie van Albert Heijn uit.

Tijd voor iets nieuws

Albert Heijn maakte eerder al bekend dat het werk maakt van het thuisbezorgen van warme maaltijden. Het bedrijf wil zijn winkels en dienstverlening moderniseren in een reactie op teruglopende bezoekersaantallen bij zijn traditionele winkels. De keten verliest niet alleen terrein ten opzichte van concurrerende winkels. Ook de tot het Ahold-concern behorende formules als AH to go-gemakswinkels, AH.nl en webwinkel Bol.com zorgen voor omzetverschuivingen binnen het concern.

Zweedse ballen

Eerder deze week maakte meubelgigant IKEA nog bekend maaltijden uit de eigen IKEA-keuken aan huis te gaan bezorgen. Het van huis uit Zweedse bedrijf heeft daarvoor eveneens een samenwerking opgetuigd met Thuisbezorgd.nl. Bij IKEA gaat het in eerste instantie om een proef met bezorging in Groningen. Is deze test succesvol dan rolt de keten de bezorging van maaltijden ook uit in andere steden.

Ook de rest van het land op de planning

Bij Albert Heijn ligt er een gedetailleerd plan klaar voor verdere uitrol van de maaltijdbezorging. Waar en wanneer dit gebeurt, houdt de supermarktketen voor zichzelf.

