‘I Know What You Did Last Summer’-vibes in nieuw seizoen ‘American Horror Story’

Ieder seizoen van ‘American Horror Story’ is een op zichzelf staand verhaal, met zeer uiteenlopende thema’s. De nieuwe reeks, waarvan net een gloednieuwe teaser-trailer is verschenen, lijkt één grote flashback naar onze thrilleravondjes met vriendinnen in onze tienertijd. Alsof we naar een héééle lange versie van ‘I Know What You Did Last Summer’, ‘Scream’ of ‘Urban Legend’ gaan kijken. Heer-LIJK.

Slasher

Zoals de naam al doet vermoeden, speelt American Horror Story: 1984 zich af in de eighties. Dit decennium staat onder horrorliefhebbers vooral bekend als het tijdperk van de slashers. En dat is precies waar AHS: 1984 zijn inspiratie vandaan haalt! Denk aan een zomerkamp (in dit geval Camp Redwood), vol met losgeslagen tieners én een gemaskerde seriemoordenaar met een groot, glimmend mes. Yes, hier hebben we zin in!

Hé, daar zijn ze weer

Ondanks dat je ze nog niet kon spotten in de teaser, is de cast van de nieuwe reeks al wel (grotendeels) bekend. We noemen bijvoorbeeld oudgedienden Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman en John Carroll Lynch. Sarah Paulson, die tot nu toe in alle acht seizoenen speelde, is voor het eerst niet van de partij.

Einde in zicht?

AHS: 1984 gaat op 18 september in première in Amerika. Helaas hebben we nog geen bericht over een Nederlandse premièredatum voor je… Wel raden we je aan om in ieder geval goed van de serie te gaan genieten. Na dit negende seizoen verschijnt er in ieder geval nog één reeks, maar daarna is de toekomst van de horrorserie nog behoorlijk onzeker…

Bekijk de teaser in onderstaande video:

