Droom jij van een gelukkig huwelijk die je leven lang duurt? We all do! Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar de duur van relaties en uit de resultaten blijkt dat verschillende dingen, zoals: opleidingsniveau en leeftijdsverschil, een belangrijke rol te spelen in het wel of niet slagen van je relatie/huwelijk. Lees en leer.

Opleidingsniveau

’Downdaten’ en ’updaten’: termen die gebruikt worden om aan te duiden of een man of vrouw een relatie aangaat met iemand met een lager of hoger opleidingsniveau. Uit de cijfers blijkt dat stellen van wie beide partners hoogopgeleid zijn, minder vaak scheiden dan paren die beiden laag opgeleid zijn. Na een relatie van twaalf jaar is maar liefst 81 procent van de hoogopgeleide geliefden nog bij elkaar. Van de laagopgeleide koppels is na twaalf jaar nog 69% procent gelukkig samenwonend. Is één van de partners goed geschoold dan zit de score er tussenin.

Maar hoezo zorgt een verschillend opleidingsniveau voor problemen? Tanja Traag, woordvoeder van het CBS, zegt er het volgende over: “Als je kijkt naar de literatuur en verschillende psychologische theorieën, zou je kunnen denken dat hoog opgeleide mensen een groter probleemoplossend vermogen hebben en dat ze daarom misschien makkelijker de weg naar hulpverlening weten te vinden.”

Jong samenwonen

De kans op een breuk is ook groter als stellen al jong gaan samenwonen. Doen ze dat tussen hun 18de en 20ste, dan is de kans 49 procent dat ze na twaalf jaar uit elkaar zijn. 20 tot 24-jarigen lopen met 29 procent al veel minder risico op een breuk. Boven de 25 is de kans op een scheiding voor alle leeftijdsgroepen ongeveer een kwart. Oftewel: live a little en omarm een lat-relatie.

Leeftijdsverschil

Ook bleek dat de scheidingskans toeneemt bij een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar (!). Van de stellen met een leeftijdsverschil van maximaal vijf jaar die in 2003 gingen samenwonen, was in 2015 ongeveer een kwart uit elkaar. Bij een groter leeftijdsverschil was 30 procent na twaalf jaar gescheiden. Bij grote leeftijdsverschillen is de relatie wel iets stabieler als de man ouder is.

Volgens CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft de invloed van een aanzienlijk leeftijdsverschil op de duur van de relatie te maken met een aantal aspecten. “Zo is de acceptatie van de omgeving belangrijk”, zegt zij. “Als er een groot verschil is tussen partners, dan vinden mensen daar wat van. Daarbij komt dat partners die bijvoorbeeld tien jaar in leeftijd verschillen, zijn opgegroeid in heel andere werelden, met heel andere normen, waarden en idealen. Dat is lastiger te verenigen. Maar dit zijn relaties die niet heel veel voorkomen, het zijn heel kleine groepen in de samenleving.”

En ook nog dit

Volgens het CBS zijn er nog meer factoren van invloed op de duur van relaties. Zo gaan ongetrouwde stellen en koppels zonder kinderen vaker uit elkaar. Ook een laag inkomen, kinderen uit eerdere relaties en verschillende migratieachtergronden vergroten de kans op een breuk.

Bron: CBS | Beeld: iStock