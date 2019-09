In ‘Steenrijk, Straatarm’ is wekelijks te zien hoe een minderbedeeld gezin van leven ruilt met een stel dat niet op de centen hoeft te letten. Ook dit keer heeft dat weer tranentrekkende televisie opgeleverd, vooral door het verhaal van Age en Silvia.

De aflevering van dinsdagavond gaat over Age en Silvia die samen met hun twee kinderen in Zaandam wonen. Zij ruilen met Eric en Marion, die in Frankrijk wonen en twee villa’s hebben verbouwd tot drie gîtes en een luxe vakantiehuis.

Grofvuil

Zoals je begrijpt, verschilt het weekbudget van beide stellen enorm. Zo moeten Age en Silvia het doen met honderd euro per week, terwijl Eric en Marion kunnen uitgeven wat ze willen. Het Zaanse gezin heeft geen geld om te besteden aan familie-uitjes en halen spullen voor in het huis bij het grofvuil vandaan.

Zinloos geweld

Als Age vertelt over zijn situatie, twittert televisiekijkend Nederland erop los. “Vind het zo erg wat hem is aangedaan”, schrijft iemand. De vader van twee is op 18-jarige leeftijd namelijk het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Hij heeft hieraan een hersenbeschadiging opgelopen en kan niet schrijven of lezen. Ook Silvia heeft het zwaar te verduren gehad: tijdens haar zwangerschap werd ze ontslagen, wat ook voor de nodige financiële problemen heeft gezorgd. Kijkers vragen zich dan ook af of iémand de moeder kan helpen aan een nieuwe baan. “Er moet iemand zijn die deze vrouw een baan kan aanbieden”, klinkt het op social media.

Niet normaal zeg om kleding etc bij de stort te moeten zoeken 😱😱 #steenrijkstraatarm — Annelie💖🍀🌞 (@annelie_schalk) September 24, 2019

Kijk, wat ik mooi vind aan #steenrijkstraatarm is dat je ziet dat geluk echt overal wel te vinden is. Hoe hard het leven je soms ook op je flikker geeft. En ook: dat rijk of arm gewoon heel veel te maken heeft met geluk hebben of juist pech. Hard werken is niet zaligmakend. — Debora Boomsma (@DeboraBoomsma) September 24, 2019

Kan dit arme gezin geholpen worden?! … met spullen en kleding. Dat ze niet meer elke week naar het grof vuil moeten gaan. En een baan voor moeders aub ! Dat ze op de fiets kan gaan werken in haar regio. 😰😱 #steenrijkstraatarm — Eucalypta (@Franciska323) September 24, 2019

Vind het zo erg dat hem dit is aangedaan. Het is zo’n lieve man en goed hart. Blij dat dat gebleven is. #steenrijkstraatarm — PomPomPoesjen! (@AmberMeijlink) September 24, 2019

Mooie aflevering ik vraag me wel af of de gezinnen ook contact blijven houden… Zou mooi zijn #steenrijkstraatarm — Marian (@marianneke19) September 24, 2019

Ze hebben het niet breed, maar ik vind het een heel lief, hecht en mooi gezin! 😊 #steenrijkstraatarm — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) September 24, 2019

Mensen oordelen vaak zo makkelijk over mensen die in de schulden zitten. Maar kennen het verhaal erachter niet. #steenrijkstraatarm — gudrun v Steenbergen (@gudy_dushi) September 24, 2019

Er kijken zo’n 600.000 mensen, er moet iemand zijn die deze vrouw een baan kan aanbieden? #steenrijkstraatarm #dtv — DB (@DBgirl_83) September 24, 2019

Dit programma zet je zo met beide benen op de grond. Elke week de stad door lopen en op zoek naar enigszins bruikbare spullen/kleding tussen het grofvuil.. Wat heftig zeg.#steenrijkstraatarm — Nousjka (@_nbe7) September 24, 2019

Wel erg dat hij slachtoffer is geworden en nu vuilnisbakken moet nalopen om spullen te vinden. #steenrijkstraatarm — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) September 24, 2019

Wat een verhaal. F*ck zinloos geweld 😔 #steenrijkstraatarm — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) September 24, 2019

Eric en Marion

De mensen waarmee Age en Silvia van korte duur van leven ruilen, zijn Eric en Marion. Zij zijn financieel onafhankelijk en hoeven dus nauwelijks tot niet na te denken over hun uitgavenpatroon. Het gezin uit Zaandam heeft dan ook maar liefst 1.500 euro aan weekbudget te besteden, terwijl het koppel uit Frankrijk het met honderd euro moet doen.

Fijne mensen

Niet alleen zijn de kijkers aangedaan door het verhaal van Age en Silvia, ook benadrukken ze hoe fijn Eric en Marion overkomen:

Heb je de aflevering gemist en wil je ‘m graag terugkijken? Dat kan hier.

Ik vind de rijke mensen heerlijk eenvoudig. Niks geen poeha of overdadig gedoe. Fijne mensen lijken me dat. #steenrijkstraatarm — ♪♫♪ Tier E. Lantijn ♪♫♪ 🐩 (@HennySmeenk) September 24, 2019

Wat een leuke lieve mensen allemaal. Arm en rijk zijn super aardig 🥰#steenrijkstraatarm — Eucalypta (@Franciska323) September 24, 2019

