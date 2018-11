Boer Marnix hoopte op ‘vuurwerk en vlinders’ met Janneke, maar die kwamen er niet tijdens de citytrip. De afgewezen kandidate heeft wel een idee waar dat aan zou kunnen liggen: ‘Ik voelde niet echt dat hij zijn best deed om mij te leren kennen.’

Het was erop of eronder voor Marnix en Janneke. Ondanks hun intieme momentje onder een brug, is het niks geworden tussen de twee. De botte boer zette zijn gekozen brievenschrijfster aan de kant, en zo eindigde Janneke’s ‘Boer zoekt Vrouw’-avontuur. Ze blikt terug op een bewogen citytrip. Ondanks dat Marnix haar had uitverkoren, begreep ze soms niet helemaal waarom. ‘Omdat ik soms niet echt voelde dat hij zijn best deed om mij beter te leren kennen. Of überhaupt zijn best deed. Misschien zeg ik nu iets heel vervelends en deed hij dat wel en heb ik dat niet zo goed gezien. Maar ik dacht: wat vind je nou leuk aan mij? En daarom gebeurde er bij mij ook niet echt iets. Ik voelde dat niet’, vertelt ze in een video op de ‘Boer zoekt Vrouw’-website.

‘Op zoek naar iets anders’

De afwijzing kwam niet helemaal als een verrassing. Marnix sprak zijn twijfel regelmatig uit, tot ergernis van Janneke. ‘Marnix had het constant – nou ja, best wel eens – over dat hij geen vuurwerk en vlinders voelde… bladiebla. Volgens mij gaat het dieper dan dat. Je bent niet meer op een leeftijd dat je daar naar op zoek bent. Ik denk dat we allebei op zoek waren naar iets anders en dat er daarom vanuit die klik niets verder groeide.’ Het afscheid verliep ook niet helemaal vlekkeloos. Volgens de kandidate ging het redelijk abrupt: ‘Het was ineens klaar. Natuurlijk was er wel volop gesproken en gedaan, maar ik vond het lastig om alleen daar weg te lopen.’

Geen spijt

Ondanks dat ze de liefde niet heeft gevonden in ‘Boer zoekt Vrouw’, heeft ze geen spijt van haar deelname. ‘Ik vind het een onwijs mooie reis die ik gemaakt heb. Je komt op verschillende mooie plekken en maakt van alles mee, leert andere mensen kennen. Het is een supermooi iets, ook dat je jezelf weer beter leert kennen, ook in de liefde waar naar je op zoek bent. Dat het dan uiteindelijk tussen Marnix en mij niets geworden is, is jammer voor ons allebei. Het was het dan toch niet. Nu ga ik op zoek naar iets anders.’

