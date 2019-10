Aftellen naar Kerst was nog nooit zo leuk: híer shop je nu een wijn-adventskalender

Adventskalenders zijn er in allerlei soorten en maten. Die met vakjes vol chocolade zijn natuurlijk de klassieker, maar tegenwoordig zijn ze er ook met make-up, sokken, parfum, sieraden én… wijn!

Een flesje per dag

Het smakelijke exemplaar van de aftelkalender tot Kerst ligt vanaf nu in de schappen bij budgetsupermarkt Aldi. Met wel 24 kleine wijnflesjes wordt aftellen naar kerst een regelrecht feestje. Niks geen deurtje met een viezige bonbon erachter, maar een flesje wit of rood.

Op zoek naar een nieuwe favoriet

Voor €49,99 heb je het cadeau van je dromen al in huis. Met een wijn adventskalender zijn de feestdagen heus niet zo ver meer weg. Ook kun je op deze manier heel wat van het alcoholische assortiment proberen van de supermarktketen en vind je misschien wel jouw favoriete nieuwe fles.

Wijnproeverij 2.0

De verschillende wijnen gaan van rood tot wit van rosé en zelfs tot alcoholvrij. Benieuwd geworden wat erin zit? Aldi heeft op haar site een lijst met alle soorten opgesomd. Wil je je laten verrassen, dan durven wij wel te beweren dat er voor ieder wat wils in de kalender zit. En mocht je een variant niet zo lekker vinden, kun je ‘m altijd nog cadeau doen aan iemand anders. De adventskalender staat ook nog eens heel gezellig in huis en brengt de boel in een wip in de kerstsferen. Door deze wijn adventskalender was aftellen naar kerst nog nooit zo leuk (of ‘lastig’, dat kan ook #tellenmeteenborrelop). Zet ‘m maar gauw op je verlanglijst, of gooi de kalender meteen in je ‘mandje’; we gokken dat-ie als een razende over de toonbank vliegt.

