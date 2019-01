Déze actrice is het nieuwe slachtof… eh, de nieuwe ‘vlam’ van Joe in seizoen 2 van ‘You’

Nu we het eerste seizoen van ‘You’ in een ruk uitgekeken hebben, verlangen we naar meer. Helaas voor ons is het nog even wachten op het tweede seizoen, maar de makers maken wel steeds meer details bekend over de nieuwe reeks. Zo weten we inmiddels wie de nieuwe obsessie van Joe zal spelen en da’s geen onbekende…

Van spookhuis naar zieke geest

Niemand minder dan Victoria Pedretti valt ten prooi aan de ‘charmante’ boekenwurm a.k.a. koelbloedige killer Joe. De actrice was eerder al te zien in de Netflixserie The Haunting of Hill House als het zusje van onze eigen Michiel Huisman en zal nu in de huid van het personage Love Quinn kruipen.

Verdriet

Love droomt van een carrière als chefkok, maar werkt nu als manager in een supermarkt. Zelf heeft ze absoluut geen interesse in sociale media en wil gewoon haar eigen leven zo interessant mogelijk maken. Ook sleurt ze veel verdriet met zich mee en wanneer ze Joe leert kennen, heeft ze meteen door dat hij ook al een keertje iemand verloren heeft.

Perfecte match

De makers van de serie zijn alvast enthousiast over haar komst. “Ik heb Hill House in een paar dagen uitgekeken en Victoria was echt fantastisch. Een paar dagen later kreeg ik vervolgens een e-mail van een van onze producers of zij niet perfect zou zijn voor de rol van Love”, aldus Sera Gamble.

‘Joe is kapot van gebeurtenissen’

Verder vertellen de makers van de serie ons nog dat Love een hele warme persoonlijkheid heeft. Ze leeft meer in het moment en is niet zo ambitieus als Beck, die we leerden kennen in seizoen één. Het is dan ook niet de bedoeling dat Love een kopie zal worden van de blondine. “Seizoen één had een zeer specifieke verhaallijn en het moment tussen Joe en Beck dat plaatsvond in de finale is niet voor herhaling vatbaar. Daarnaast is Joe niet op zoek naar de liefde en is hij echt kapot van wat er gebeurd is. Met Love zal hij dus een ander soort vriendschap en relatie hebben”, aldus de makers over de verrassende wending die ons te wachten staat.

