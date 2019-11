Bevestigd: déze acteur speelt prins Eric in ‘The Little Mermaid-remake

Nadat Harry Styles bedankte voor de rol van prins Eric in de live-action remake van de Disney klassieker ‘The Little Mermaid’, moest de filmstudio naarstig op zoek naar een nieuwe kandidaat. En die is nu gevonden. Jonah Hauer-King kruipt in de rol van de prins die het hart van zeemeermin Ariel op hol doet slaan. Dit meldt ‘Variety’.

De Britse Hauer-King is nog een redelijk nieuw gezicht in Hollywood en kreeg bekendheid door wat rolletjes in televisieseries. Zijn meest aansprekende rol tot nu toe is die van Lucas in de film A Dog’s Way Home.

Dit bericht bekijken op Instagram messing about today with @griff_lipson Een bericht gedeeld door Jonah Hauer-King (@jonahhauerking) op 26 Jun 2018 om 8:27 (PDT)

Ariel

Over zijn tegenspeelster Halle Bailey, die Ariel speelt, was veel ophef nadat bekend werd dat zij de geliefde zeemeermin gestalte mocht gaan geven. Fans waren boos dat een donkere actrice werd gekozen voor een witte zeemeermin met vuurrood haar. Hiermee zou volgens hen het specifieke uiterlijk van Ariel verloren gaan.

Andere rollen

Melissa McCarthy speelt de gemene Ursula, Javier Bardem speelt koning Triton en de kreeft Sebastiaan wordt vertolkt door Daveed Diggs.

Oude én nieuwe liedjes

The Little Mermaid wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden, zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen. De liedjes van Alan Menken worden aangevuld met nieuw materiaal van Menken en tekstschrijver Lin-Manuel Miranda (Hamilton). De film moet in 2020 uitkomen.

Bron & beeld: Giphy, Instagram