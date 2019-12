Vers bloed in Meerdijk: déze acteerlegende krijgt vaste rol in ‘GTST’

RTL heeft een pittig jaar achter de rug met tegenvallende kijkcijfers en het nodige negatieve commentaar. Er wordt dan ook hard gewerkt om in 2020 het tijd te keren. Dat gebeurt door middel van pijnlijke ontslagen, maar ook door de komst van oude bekenden én nieuwe gezichten. Ook vandaag is er een nieuwe naam onthuld, en da’s niet bepaald de minste!

Compleet nieuw gezin

Niemand minder dan acteerlegende Johnny Kraaijkamp is toegevoegd aan de cast van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat heeft RTL donderdag bekendgemaakt. En Johnny komt niet langs voor een kortstondig bezoek aan het soapdorp. De beste man krijgt een vaste rol – zijn eerste sinds ’t Zonnetje in Huis stopte in 2003 – en brengt zelfs een compleet nieuw gezin met hem mee, vergelijkbaar met het intreden van de familie Huygens in seizoen 2008-2009 en de familie Bouwhuis in 2010-2011. Van die gezinnen speelt enkel Anton Bouwhuis (Joep Sertons) nog in de serie.

Julian komt niet alleen

Kraaijkamp vertolkt de rol van Henk Visser, die deel uitmaakt van het nieuwe gezin Verduyn. Henk is de schoonvader van Julian Verduyn, de rol waarvoor – zoals eerder bekend werd – Cas Jansen na twintig jaar terugkeert in de soap. Julian komt daarnaast met zijn vrouw Saskia (Tamara Brinkman), drie kinderen en – voor het állereerst in de soap – hond Dolly naar Meerdijk.

Al eerder gespot in Meerdijk

Grappig genoeg kan de oplettende die hard-fan óók Tamara eerder voorbij hebben zien komen in ’s lands bekendste soapdorp. Al in 1996 was ze al eens aanwezig in Hotel de Rozenboom – toen slechts eenmalig als hotelgast – en in 2009 kwam ze zes afleveringen voorbij als Charlie Fischer ter vervanging van Lieke van Lexmond, die herstellende was van een operatie. Tamara kun je verder kennen van die ándere ooit goed bekeken soap, Onderweg Naar Morgen. Daarin speelde ze van 1997 tot 2003 de rol van Babette Maters-Couwenberg.

Alle Charlie Fischers die voorbijkwamen:

Broodje pindakaas

Televisiedirecteur Peter van der Vorst gaf eerder aan veranderingen door te voeren vanwege teruglopende kijkcijfers. “De verhalen zijn misschien wel te complex geworden, de cast hier en daar te jong en de uitstraling te luxe. Ze hoeven niet per se uit eten te gaan bij café de Rozenboom met een glas witte wijn. Je kunt ook gewoon een broodje met pindakaas eten aan de keukentafel. Dat is misschien wel de beste manier om het samen te vatten. Het mag allemaal weer wat gewoner en herkenbaarder zijn.”

Complete make-over

GTST krijgt dan ook een nieuwe slogan: ‘Voor je het weet zit je erin’. luiden. Ook zal de realiteit vaker met fictie vermengd worden: naar aanleiding van het feit dat Janine in de serie is getroffen door borstkanker doen drie vrouwen die in het werkelijke leven deze ziekte hebben (gehad) hun verhaal in het drama. Ook de set krijgt een make-over: van de borskartonnen wandjes die slechts vanuit één hoek gefilmd kunnen worden, wordt overgegaan op een 360graden-set.

De nieuwe castleden zijn vanaf 30 december te zien op RTL 4 en een week eerder op Videoland. We kunnen niet wachten!

Bron: ANP | Beeld: RTL Nederland