Nieuwe ronde, nieuwe kansen: je kunt je weer aanmelden voor ‘Temptation’

Het afgelopen seizoen van Temptation was saai. Maar laten we vooral niet blijven hangen in het verleden en on focussen op de toekomst, want die ziet er weer bijzonder overspelig uit! Je kunt je namelijk weer aanmelden voor een gloednieuw seizoen van de ultieme relatietest.

Koppels, meld u aan!

Terwijl de VIPS-versie in volle gang is en de eerste aflevering al doet vermoeden dat het een spannend seizoen gaat worden, wordt er gezocht naar ‘gewone’ koppels die het aandurven om hun sterke, perfecte relatie te testen óf hun niet altijd even trouwe partner een allerlaatste kans te bieden. Ook wordt er een nieuw leger aan vrijgezellen gezocht om de boel onveilig te maken.

De kleine lettertjes

Is het iets voor jou en je lover? Lees van tevoren dan wel goed de voorwaarden door. Je mag bijvoorbeeld niet getrouwd zijn, en ook het hebben van kinderen is uit den boze (looking at you here, Channah & Quentin). We kunnen ons voorstellen dat de kijkers die bij de vorige reeks níet in slaap zijn gevallen ook wel wat voorwaarden willen stellen aan de nieuwe koppels. We geven een klein voorzetje; er wordt niet voor middernacht geslapen in de villa’s en muurbloempjes zijn niet welkom.

De nieuwe reeks moet in 2020 op de buis verschijnen, aanmelden kan hier. We hopen vurig (ja, heel fout, weten we) op meer van dit:

Bron: Beautify | Beeld: ANP, Instagram