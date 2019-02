9021-ooooh! Er komt een ‘Beverly Hills, 90210’-reboot (mét de originele cast!)

Smulde je vroeger ook van de perikelen in Beverly Hills 90210? Dan kan je dag niet meer stuk, want Fox heeft een reboot besteld! En nog beter: het grootste deel van de cast keert terug om hun tienerpersonages te spelen… alleen dan stukken ouder natuurlijk.

Lees ook

Zien: dít zijn de eerste (spannende!) beelden van de Nederlandse Netflix-serie ‘Ares’

Oh ja, en de serie gaat eigenlijk over het opnemen van de reünieserie dus het wordt een reboot met een twist!

Welkom terug, 90’s idolen!

De serie gaat gewoon 90210 heten en kunnen we zes afleveringen verwachten. Van de oorspronkelijke cast keren Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green en Tori Spelling terug. Alleen Luke Perry en Shannen Doherty doen niet mee. Luke speelt nu natuurlijk in Riverdale en heeft het helaas te druk met het nieuwe seizoen. Bij Shannen werd in 2015 borstkanker geconstateerd, waar ze momenteel nog van hersteld.

Lekker overdreven

Tori Spelling heeft aan E! Online vast wat details vrijgegeven over het project. Zo weten we dat we vooral geen klassieke reboot moeten verwachten van het nieuwe 90210. De acteurs spelen namelijk overdreven versies van zichzelf terwijl ze proberen de serie op te nemen. “Denk aan Curb Your Enthusiasm-afleveringen van een uur lang waarin we allemaal extreme versies van onszelf spelen. Dit kan dus zowel fictie als non-fictie zijn, iets wat het publiek mag gaan raden. En we komen allemaal af en toe even buurten, omdat we achter de schermen proberen om de reboot te maken.”

TV-succes

Beverly Hills, 90210 was van 1990 tot 2000 te zien en was een daverend succes. Een remake van de serie verscheen in 2008 en bleek opnieuw een tv-hit. 90210 hield het vijf seizoenen vol, tot het doek viel in 2013. Dit jaar kunnen we dus, bijna twintig jaar na de start van het origineel opnieuw genieten van all the drama. De reboot verschijnt komende zomer in Amerika op de buis. Hopelijk kunnen ook wij gauw meesmullen via Fox Nederland!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.