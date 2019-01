Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf van de leukste kookboeken van dit moment voor je op een rij.

1. Magimix’ soepboek

De Cook Expert van Magimix, een bijzonder geavanceerde foodprocessor, wordt beschouwd als het pareltje van de keuken die werkelijk alles kan. Zo kan het apparaat ook fantastisch soep maken. Magimix brengt daarom nu een kookboek uit met 75 verschillende soeprecepten die in een handomdraai te bereiden zijn met een Cook Expert. Het boek is hier verkrijgbaar voor € 25,-.

2. Het back on track-kookboek

Chickslovefood bedachten een kookboek waarmee je de balans vindt tussen het snaaien op vakantie of tijdens de feestdagen, en gezond eten. Het boek zit vol verantwoorde ontbijtjes, lunches en diners. Je koopt ‘m hier voor slechts € 14,99.

3. Koken met slechts 4 ingrediënten

Pascale Naessens laat in haar tiende (!) kookboek zien dat je niet altijd hoeft te stuntelen met veel ingrediënten. De gerechten zijn makkelijk te maken, snel klaar én te bereiden met slechts vier verschillende ingrediënten. Zo bewijst zij dat gezond koken voor iedereen is. Koop ‘m hier voor € 25,99.

4. 100 snelle wereldrecepten

Als je de stampotten en AVG’tjes wel even hebt gezien, is dit kookboek perfect. Hierin vind je ‘100 snelle wereldrecepten’ die gemakkelijk te bereiden zijn. Binnen 30 minuten heb jij de meest exotische lekkernijen op tafel staan. Voor € 21,99 staat-ie op je boekenplank.

5. Chocoladebijbel

Naast alle goede voornemens en de wil om gezond te eten, mag er natuurlijk ook wel eens gesnoept worden. In dit boek vindt je álles wat je nodig hebt om in chocolate heaven te belanden. Met meer dan 150 recepten moet dat vast en zeker gaan lukken. Het boek is hier verkrijgbaar voor € 31,99.