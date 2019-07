5x Disney live-action remakes die je gewoon thuis op de bank kunt kijken

Het lange wachten is beloond: vanaf vandaag is de live-action versie van de klassieker ‘The Lion King’ ein-de-lijk te bewonderen op het witte doek. Maar zoals je waarschijnlijk wel weet, is het niet de eerste remake van Disney. Er hebben al heel wat pareltjes de revue gepasseerd en een aantal is gewoon al vanuit je luie stoel te zien.

Eerder mochten we al genieten van andere beroemde verhalen die opnieuw in première gingen. Zo draait Aladdin met Will Smith als de blauwe geest momenteel in de bioscoop, en zijn de afgelopen jaren verschillende klassiekers – zoals Mary Poppins en Tarzan – onder handen genomen.

Thuis kijken

Zin in een avondje op de bank met een bak popcorn en een fijne Disney-remake? Samen met de Nederlandse video-on-demand-dienst Pathé Thuis delen we een overzicht van de mooiste live-action films tot nu toe die je lekker thuis kunt kijken.

1. The Jungle Book

Jungle Book is een van de eerste Disneyfilms die opnieuw werd geproduceerd. Met behulp van moderne technieken komt de Indiase jungle tot leven en lijken de dieren levensecht. Zie hoe de kleine Mowgli wordt gevonden door Bagheera en wordt opgevoed door de wolven. Als het leven van Mowgli in gevaar komt, moet de jongen terug naar de mensen. De live action animatie werd geproduceerd onder leiding van Jon Favreau, de regisseur die ook verantwoordelijk is voor The Lion King.

2. Beauty & The Beast

Een remake van deze klassieke film kon natuurlijk niet uitblijven. Het verhaal is hetzelfde, maar wel meegegaan met de tijd. Belle is een uitvinder, net als haar vader, en de huidige cast is diverser dan bij het origineel. Regisseur Bill Condon voegde extra liedjes toe en Emma Watson zong zelf het lied Something There. De soundtrack werd ingezongen door niemand minder dan John Legend en Ariane Grande. Een prachtig muzikaal sprookje!

3. Dumbo

In deze fantasierijke film is Dumbo het olifantje zoals je hem herinnerd: een schattige slurf, felblauwe ogen en veel te grote oren. Juist die oren zorgen ervoor dat Dumbo het buitenbeentje is, maar uiteindelijk wel de ster van het circus wordt. Met Tim Burton (Alice in Wonderland, Edward Scissorhands) als regisseur is de film anders geworden dan hoe je de tekenfilm waarschijnlijk herinnerd maar sommige zaken blijven hetzelfde. Bereid je dus voor op een lading Disney-tranen, en onthoud: “The very things that hold you down are going to lift you up.”

4. Christopher Robin

De meest geliefde knuffeldieren komen in deze remake echt tot leven. Poeh en zijn vriendjes, Knorretje, Iejoor en Teigetje, gaan mee de stad in met Madelin, de dochter van Janneman Robinson. Samen gaan ze op avontuur in London en op zoek naar de aktetas van Janneman. De film lijkt misschien meer geschikt voor jonge kijkers, maar niets in minder waar. De film gaat over het verliezen van je jeugd en de boodschap om zo nu en dan het kind in je naar boven te halen.

5. Cinderella

65 jaar na dat het origineel werd uitgebracht kwam Disney met de remake van dit klassieke sprookje. Als de vader van de jonge Ella plots overlijdt, blijft ze achter bij haar wrede en jaloerse stiefmoeder (Cate Blanchett) en stiefzusters. Maar zoals in alle sprookjes is hulp onderweg en komt alles goed. Want: “Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic.” Magisch is de film zeker! Het is een prachtig visueel spektakel en de chemie tussen Lily James als Ella en Richard Madden als Prins spat van het beeld af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Giphy