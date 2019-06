Relatie voorbij? Met deze 5 tips zorg je voor een frisse wind in huis

Een gebroken hart hebben is verschrikkelijk. Vooral als je een tijd samen bent geweest. Sterker nog: samen hebt gewoond. Na een relatiebreuk begint er als het ware een nieuw leven. Een nieuwe start in huis is in deze liefdesverdriet-situatie dan ook een goed idee!

Deze 5 tips van Celebertydesigner Orlando Soria gaan je helpen voor een frisse start in huis.

1. Weg met de herinneringen

Het is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar haal alle spullen die je verdrietig maken en die je aan je ex doen denken weg. Natuurlijk hoef je niet gelijk alles weg te gooien. Als iets je aan je ex doet denken met goede herinneringen of veel waarde, dan kan je het opbergen. “Je moet bekijken hoe leuk je iets vindt en hoeveel pijnlijke gevoelens het oproept”, adviseert Orlando.

2. Verander de eetkamer

Het kost tijd om je weer goed te voelen. Neem dus de tijd om het verlies van je liefde te verwerken en te rouwen. Het kan helpen om je de eetkamer te pimpen. Verf de muur in een leuk nieuw kleurtje, koop een nieuw tafellaken. Of ga voor nieuw bestek. “Een kleine update kan een wereld van verschil maken”, zegt Orlando.

Lees ook:

Hey handig! Marie Kondo lanceert een speciaal kinderboek over opruimen

3. Pimp je slaapkamer

Zorg dat je slaapkamer weer persoonlijk, fris en nieuw aanvoelt. Wat leuke sierkussen of nieuwe lakens doen al wonderen. Het is nu jouw ‘eigen’ slaapkamer. Own je slaapkamer!

4. Optimaliseer je keuken

Houd is een grondige onderhoudsbeurt in de keuken. Trek alle kastjes en laatjes open en verdeel alles op de manier zoals jij wil. Wedden dat je veel zooi vindt dat je weg kan gooien? Opgeruimd staat netjes.

5. Maak een interieurkeuze die je ex zou haten

Je hoeft nu met niemand meer rekening te houden. In een relatie stel je de keuzes toch op elkaar af. Vind jij een roze muur helemaal geweldig, maar vond je ex dat vreselijk? Ha, dan is dit de tijd om de knoop door te hakken en die muur lekker roze te maken!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock