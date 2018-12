4 vragen aan Jacqueline Govaert: ‘Zo’n theatervoorstelling is een soort therapie’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat zangeres Jacqueline Govaert in de spotlights.

Je show heet Zo zit dat dus ook. Vanwaar die titel?

‘Het is een vervolg op mijn allereerste muzikale theatershow uit 2015, Zo zit dat dus. Daarin vertelde ik mijn hele verhaal, van het eerste liedje dat ik ooit schreef tot het begin en einde van Krezip en alles wat ik daarna had meegemaakt. Maar ik ben nog lang niet uitgepraat en uitgezongen. Ik ben drie jaar ouder, net als mijn kinderen – die zijn nu 9,5 en 8 – en ik heb een nieuwe plaat, Lighthearted Years. De liedjes van dat album zijn de rode draad.’

Je eigen leven is vaak het uitgangspunt van je songs. Wat komen we in je liveshow over je te weten?

‘Hoe ik het ouder worden ervaar. Zo zing en vertel ik over het moederschap, hoe leuk en hoe uitdagend het soms is. Ik merk dat mensen in de zaal dat vaak herkennen. Ik ben 36 jaar en ben twintig jaar geleden begonnen met de band. Daar kijk ik nu anders op terug dan tien jaar geleden. Ergens is zo’n theatervoorstelling een soort therapie, haha.’

Aan welk nummer van je laatste album heb je een bijzondere herinnering?



‘Falling is mijn lievelingsnummer. Ik heb het voor mijn vriendinnen geschreven. Het gaat over het gegeven dat sommige dingen in ons leven anders zijn gegaan dan we vroeger hadden verwacht. Ik schreef het in een uur; het kwam er in één keer uit. Het heeft een mooie plek in de show.’

Wat kunnen we in 2019 van je verwachten?

‘Ik ben alweer nieuwe muziek aan het schrijven. Ik heb geknald dit jaar en zit er lekker in, dus ik wil graag zo doorgaan.’

20 december Den Haag, 21 december Cuijk, 22 december Waalwijk, 29 december Utrecht, 31 januari Amsterdam. Zie Jacquelinegovaert.nl.

