Een frisse start: 17 dingen die je in 2019 éindelijk weleens weg kunt gooien

Iedereen kent het wel: spullen die je nooit gebruikt, maar niet weggooit. Ze nemen alleen maar ruimte in beslag en zijn onhandig, maar het hart om ze weg te doen, heb je niet. Dus, 2019 is het jaar om minimalistisch te gaan leven en al deze spullen de deur uit te doen. Wij zetten alvast 17 dingen op een rijtje die je prima weg kunt gooien. Echt.

Incompleet paar sokken

Jouw sokkenlade ligt waarschijnlijk vol met sokken waarvan je er nog maar één hebt. Tijd om deze uit te zoeken en alle zielige singles weg te gooien.

Plastic bestek

Je gebruikt eigenlijk nooit plastic bestek en het is ook nog eens slecht voor het milieu. Dus gooi het bij het plastic afval en koop het nooit weer.

Geopende flessen sterke drank

Vind je nog ergens een geopende fles drank? Bedenk dan eerst hoelang deze al open staat. Als de fles langer dan 2 jaar open is, kun je hem beter weggooien. Dan kan de smaak zijn veranderd van sterke drank en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Versleten sportkleding

Sportkleding slijt sneller dan normale kleding, vooral als je meerdere keren per week sport. Bekijk daarom al je sportkleding en bepaal wat afgesleten is (en dus weg kan), en wat je nog kunt bewaren.

Dvd’s en cd’s

Waarschijnlijk heb jij nog een lade vol liggen met dvd’s en cd’s. die je niet meer gebruikt. Het is nu echt tijd om deze naar de kringloop te brengen. Zo geef je ze een tweede leven en kunnen andere mensen ervan genieten.

Botte messen

Heb je nog botte messen liggen die je toch niet meer gebruikt? Weg, die handel.

Babyspullen

We snappen dat babyspullen heel schattig zijn en je ze het liefst allemaal houdt. Maar als je er zeker van bent dat je geen kinderen meer wil, wordt het tijd om er afscheid van te nemen. Zoek de spullen uit en kijk wat je weg kan gooien, wat naar vrienden, familie of de kringloop kan.

Haarelastiekjes

Bijna elke vrouw herkent het wel: tientallen haarelastiekjes die door het huis heen liggen. Verzamel ze allemaal en bekijk welke elastiekjes je nog wel gebruikt (ofwel: welke bandjes überhaupt nog rek hebben) en welke weg mogen.

Zakjes saus

Bij bijna elke afhaalbestelling zitten wel zakjes mayonaise, ketchup of sojasaus. Waarschijnlijk gebruik je ze niet, omdat de grote fles die in de kast staat net zo makkelijk is. Gooi daarom alle zakjes die je al een tijdje in de kast hebt liggen weg.

Oude medicatie

Ga eens goed door je medicijnkastje. Gooi alles weg wat over de datum is of wat je toch niet meer gaat gebruiken.

Versleten lakens

Iedereen kent het wel: lakens die al helemaal versleten zijn door het velen wassen. Tijd voor nieuwe, dus.

Extra knopen

Bij nieuwe kledingstukken waar knopen aan zitten worden vaak nieuwe knopen meegeleverd. Maar het zal niet vaak voorkomen dat jij daadwerkelijk een nieuwe knoop aan je kledingstuk naait. Waarom zou je ze in hemelsnaam nog langer bewaren?

Te grote óf te kleine kleren

Bewaar jij ook kledingstukken in de hoop ze ooit nog te passen? Tijd om ze naar de kringloop te brengen of aan vrienden/familie te doneren. Op het moment dat je ze past, zijn ze waarschijnlijk uit de mode of is het jouw stijl niet meer.

Balpennen

Waarschijnlijk zwerven overal door jouw huis pennen. Test ze een keer uit. Werken ze nog, stop ze dan in één bakje in de kast en knal de rest een vuilniszak in. Zo hoef je nooit meer te zoeken naar die ene pen die het nog doet.

Restjes oude verf

Staan er in jouw schuur nog potten met restjes verf? Dan wordt het de hoogste tijd om deze allemaal weg te gooien. Waarschijnlijk past de kleur van de verf allang niet meer in jouw huis. En daarbij is de boel waarschijnlijk allang verkleurd of uitgedroogd. Dit kan bijzonder veel ruimte schelen.

Slechte keukenapparaten

Onderzoek jouw keuken eens goed en bekijk welke keukenapparaten hun werk niet meer goed doen óf wat je stiekem nooit gebruikt. Deze kunnen linea recta aan de straat.

Oude telefoons

Heb je nog een paar oude telefoons liggen? Gooi deze dan niet in de vuilnisbak. In je telefoon zitten schadelijke stoffen die slecht zijn voor het milieu. Bij het verkeerd weggooien, komen deze stoffen vrij. That said, kun je er ook nog andere mensen blij mee maken. Zo kun je de telefoon geven aan een goed doel, zij kunnen er geld voor krijgen. Ook kun ‘m proberen te verkopen, bijvoorbeeld via Marktplaats. Maar er zijn ook winkels die oude telefoons innemen en opknappen. Jij krijgt er dan een bepaald bedrag voor. Als dat geen optie is, kun je je telefoon recyclen. In meer dan 2000 winkels staan WeCycle-inleverbakken waar je telefoon kunt achterlaten. Vergeet niet om de batterij eruit te halen en in de bak voor batterijen te gooien.

