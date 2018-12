16 fijne kerstfilms die je waarschijnlijk nog niet gezien hebt

Als de kerstvakantie is begonnen, gaat er niets boven een fijne kerstfilm. Met de gezelligheid van de kerstboom en andere versieringen om je heen, kun je met zo’n film hélemaal in de kerstsfeer komen. In je uppie, met je lief of met het hele gezin.

Home Alone, Matilde en Love Actually: het zijn de kerstfilms die ieder jaar weer de revue passeren. Ze zijn allemaal even leuk en gezellig, maar waarschijnlijk kun jij ze inmiddels wel dromen. Toe aan een lading nieuwe kerstfilms om de laatste dagen van het jaar mee door te komen? Zoek niet verder…

1. Christmas Inheritance

Ben jij een hopeloos romantisch type? Dan ligt deze goednieuwe Netflix original helemaal in jouw straatje. De ambitieuze Ellen Langford moet een kerstkaart afleveren in Snow Falls voordat ze het bedrijf van haar vader mag erven. Door een sneeuwstorm komt ze vast te zitten, en daar zit ze in eerste instantie helemaal niet op te wachten. Natuurlijk is er ruimte voor romantiek in deze film: Ellen vindt de liefde van haar leven en ontdekt het ware geschenk van Kerstmis. Het is zo cheesy dat we ervan houden. Te zien op Netflix.

2. Christian Mingle

De 30-jarige Gwyneth heeft een geweldige carrière, maar als het over de liefde gaat is ze minder succesvol. De feestdagen ziet ze als het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar Mr. Right op een christelijke datingsite. Hij is knap én gelovig, zij doet zich voor als iemand die wekelijks naar de kerk gaat, maar eigenlijk heeft ze niets met religie. Als je single bent, word je misschien geconfronteerd met pijnlijk herkenbare momenten, maar dat neemt niet weg dat het een heerlijke film is om naar te kijken. Te zien op YouTube.

3. A Christmas Prince

Het kan je niet ontgaan zijn: vlak voordat Christmas Inheritance op Netflix verscheen, werd eerst deze romantische kerstfilm aan de bibliotheek toegevoegd. En mensen raken er niet over uitgepraat. Deze film vertelt het verhaal van een verslaggever die undercover gaat werken als privédocent. Totdat ze verstrikt raakt in koninklijke intriges. Ze wordt verliefd, maar kan ze haar leugen voor zich houden? Alles wat je verwacht, gebeurt ook, maar dat is in deze film niet eens erg. Hij is sprookjesachtig, er zit een prins in en hij draagt ook nog eens een passend uniform. Genoeg redenen om ‘m te kijken, toch? Te zien op Netflix.

4. Little Women

Oude klassiekers zijn vaak de beste films die je kunt zien en há: laat dit er nou net zo eentje zijn. Little Woman is een romantische dramafilm uit 1994 en geweldig voor tijdens de feestdagen. De film vertelt het verhaal van zussen Jo, Amy, Meg en Beth die onder de vleugels van hun sterke moeder opgroeien. Stuk voor stuk hebben ze grootse dromen die ze najagen. Voorbeeldje: Jo wil schrijfster worden en wil daarvoor het liefst naar New York verhuizen. Leef mee, en misschien brengt het je zelfs op ideeën. Te zien via YouTube.

5. The Night Before

Liggen de kids op bed? Tijd om een hilarische kerstfilm op te starten die níét geschikt is voor hun ogen. In The Night Before besluiten vrienden Ethan, Isaac en Chris voor de allerlaatste keer kerstavond samen te vieren. En dat moet natuurlijk zo memorabel mogelijk, en dus komen de meest grappige taferelen voorbij. Een van de rollen wordt gespeeld door Jillian Bell; een fantastische vrouw die alleen al genoeg reden is om de film te bekijken.

6. Bad moms 2

Door het woordje ‘bad’ in de titel zou je misschien denken dat dit alles behalve een kerstfilm is, maar niets is minder waar. Deze film draait júíst om kerst, maar dan met een hilarisch sausje. Wanneer drie overwerkte moeders vlak voor Kerstmis hun eigen veeleisende moeders over de vloer krijgen, wordt het ze allemaal te veel. En tja, wat doe je dan? Alle remmen losgooien, natuurlijk… Pas maar op dat je niet geïnspireerd wordt.

7. Mannenharten 1 & 2

Zes stadse mannen worstelen in de liefde. Ruzies, rare dates, ongemakkelijke momenten, katers en trio’s: het hoort er allemaal bij in deze geweldige romcom. Een paar namen die in beide films voorkomen? Wat dacht je van Daan Schuurmans, Jeroen Spitzenberger en Barry Atsma? Dat wordt heerlijk wegdromen bij deze heerlijke mannen… Mannenharten 1 is te zien op Netflix.

8. Pottersville

Maynard is een lokale zakenman die per ongeluk voor de legendarische Bigfoot wordt aangezien, nadat hij speels door het stadje wandelt in een geïmproviseerd gorillakostuum. (Hóé dan?) Het gevolg? Een internationaal mediaspektakel. Als de ster van het programma Monster Hunter in de woonplaats van Maynard komt om op ‘Bigfoot’ te jagen, wordt Maynard door zijn oprechtheid gekweld. Moet hij de waarheid onthullen? Een grappige film mét een origineel verhaal: wat wil je nog meer? Te zien op Netflix.

9. DreamWorks Home for the holidays

Een kerstfilm is natuurlijk ook heerlijk om met je kids te kijken. En voor de allerkleinsten is dit een topper. In deze film maak je kennis met Oh. Tip doet haar stinkende best om de eerste kerst van Oh op aarde onvergetelijk te maken. Wanneer bepaalde tradities verkeerd worden begrepen, is het aan Tip de taak om uit te leggen waar de feestdagen werkelijk om draaien. Zo leren je kids op een speelse manier waar kerst om gaat.

10. Sneeuwwitje en de zeven kleine mensen

De Disney-klassieker Sneeuwwitje hebben we vroeger allemaal gezien. Was het ook een van jouw favoriete tekenfilms? Sneeuwwitje en de zeven kleine mensen brengt een moderne versie van de jaren oude film. Met een sterrencast van Tjitske Reidinga en Susan Visser tot Caroline de Bruijn en Carlo Boszhard. Te zien op Videoland.

11. A wish for Christmas

Hoera, Lacey Chabert (lees: Gretchen uit Mean Girls) speelt de hoofdrol in deze film; alleen daarom is het al een must see. Ze speelt de rol van Sara, een gefrustreerde webdesigner. Het enige wat ze wenst voor kerst is moed om voor zichzelf op te komen, maar helaas komt deze niet uit. Totdat ze in de schijnwerpers staat nadat ze haar baas heeft blootgesteld voor het stelen van haar ideeën. Te zien op Netflix.

12. Arthur Christmas

Of je kinderen nu gefascineerd zijn door de kerstman of niet, deze film houdt ze hoe dan ook vanaf minuut één in de greep. De focus van de film: ‘hoe lukt het de Kerstman om al die cadeaus in slechts één nacht af te leveren?’ In de film word je meegenomen in het hightechbedrijf dat de Kerstman verborgen houdt onder de Noordpool.

13. The Princess Switch

Als je houdt van romantische films, dan moet je deze film hebben gezien. The Princess Switch gaat over Stacy die samen met haar beste vriend een bakkerij runt. Een week voor kerst doen ze mee aan bakwedstrijd in Belgravia, waar Stacy de hertogin van Belgravia ontmoet. De twee ontdekken dat ze identiek zijn aan elkaar en op verzoek van de Hertogin ruilen de dames voor twee dagen. En dat gaat natuurlijk gepaard met een hoop drama en verliefdheid. Te zien op Netflix.

14. The Nutcracker & The Four Realms

Disney heeft een remake van de film ‘The Nutcracker and The Four Realms’ uitgebracht. De film gaat over Clara die een ei-vormige doos krijgt van haar overleden moeder. Als ze de sleutel heeft gevonden leidt dit naar een vreemde en mysterieuze wereld. Daar ontmoet ze soldaat Philip, een bende muizen en de regenten die over drie koninkrijken heersen. Deze hebben al een lange tijd oorlog met het vierde koninkrijk. Samen met soldaat Philip moet ze de oorlog tussen de vier koninkrijken proberen op te lossen. Nu in de bioscoop.

15. The Holiday Calendar

The Holiday Calendar gaat over getalenteerde fotografe Abby Sutton. Ze zit vast in haar saaie en uitzichtloze baan, en wil het liefst iets gaan doen. Als ze een adventskalender erft van haar overleden oma, verandert haar hele leven. De kalender lijkt haar toekomst te voorspellen en haar een handje te helpen in de liefde. Te zien op Netflix.

16. The Grinch

De film ‘The Grinch’ is al in 2000 uitgekomen, maar er is nu een nieuwe versie van gemaakt. De verhaallijn is deels veranderd, maar de hoofdgedachte is hetzelfde gebleven. The Grinch (2018) gaat over het groene wezen dat samen met zijn hond op een berg in Whoville leeft. De inwoners van het dorp vieren kerst uitgebreid, maar daar heeft The Grinch helemaal geen zin in. Sterker nog, hij heeft een hekel aan kerst en probeert dan ook dit feest te saboteren. Nu in de bioscoop.

