11x simpele, snelle me-time momenten (juist óók voor moeders)

Overvolle agenda’s (die van je kinderen met ballet- en voetbalverplichtingen meegeteld) veel te veel (huishoudelijk)werk en never nooit klaar met moederen… Soms, heel soms willen we een time-out inlassen. Me-time opeisen! En ook al laat je werk (of je kind) het niet toe, met deze simpele, snelle trucs heb je toch een me-time moment.

Al duurt-ie maar effe, dat kostbare momentje voor ‘jezelf’, het genot is groot!

#01 Ga in bad

Of neem een lange, hete douche!

#02 Verzorg jezelf

Maskertje (voor hoofd en haar), nagellak en een voetenbadje. Gebrek aan tijd? Een masker voor je gezicht doet al wonderen. De rest komt later, als de kinderen logeren zijn bij opa en oma.

#03 Boek een massage

Of vraag je partner je er eentje te geven, goedkoper en aan huis.

#04 Schrijf (of schreeuw) het van je af

Net voordat je naar bed gaat, slaap je rustiger. En lekkerder!

#05 Mediteer

En leer, kom tot jezelf. Wanneer is de vraag, als je baby een dutje doet? En je kleuter naar de crèche is?

#06 Trakteer jezelf op een glaasje wijn

En je favoriete snack, gewoon omdat je de dag weer hebt overleefd (lees: de kotters voor 20.00 gewassen in bed liggen en je ein-de-lijk een Netflix-serie kan kijken). Kijktip: Undercover, doe je je wederhelft ook een plezier mee.

#07 Bak een taart

Wedden dat je peuter/kleuter er ook van geniet? Me-time is in moedersgeval ook weleens met kindjes.

#08 Luister naar je favoriete artiest

Meezingen doet een mens goed. En als er dan ook nog een dansje vanaf kan ben je helemaal goed bezig.

#09 Maak een wandeling

Baby in de draagdoek en go! Grote kans dat je kleine, grote liefde in slaap valt. Pitstop-plek: je favoriete koffietent. Geluk zit in de kleine dingen.

#10 Haal bloemen in huis

Nothing beatsde geur van verse bloemen. Helemaal als je luieremmer bommetje vol is.

#11 Duik vroeg je bed in

Met een boek of je partner. Mag ook beide. Het is ook jouw woensdag!

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock