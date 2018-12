10 dingen die mannen willen hebben voor kerst (getipt door een man!)

Hartstikke leuk hoor, al die feestdagen. Maar cadeaus kopen voor mannen blijkt elk jaar opnieuw een hels karwei. En om nou wéér met sokken, onderbroeken of cadeaubonnen voor een bouwwinkel aan te komen… Gelukkig is daar Jan Heemskerk die ons uit de brand helpt.

Lees ook: De leukste kerstcadeaus om te geven én te krijgen

Jan Heemskerk weet als oud-hoofdredacteur van Playboy en vast lid van de Koffieleuters en de Meneren alles over de wensen en behoeften van het manvolk. Dus wil jij je vader/vriend/broer/neef/buurjongen deze kerst écht gelukkig maken? Kom dan met een van de onderstaande cadeaus op de proppen.

1. Google home

Wil je als man serieus worden genomen, moet je hem nú hebben: de hipste hub voor alle apparaten en media in je slimme huishouding. Spreek hem aan en hij doet wat je zegt of weet wat je vraagt. Je privacy ben je kwijt, maar dat is een kleine prijs voor zoveel digitale coolheid. € 149.

2. Anova precision cooker WIFI

Een sousvidestaaf. Waarmee je vacuümverpakt voedsel in water kunt garen tot op een tiende graad nauwkeurig, én de boel via je draadloze netwerk of bluetooth in de gaten kunt houden. Mannelijk én gezond. € 135.

3. Een mes

En dat haal je bij een echte winkel, zoals Firma Moes te Amsterdam. Daar kunnen ze je ook vertellen wat voor mes je man (nog) nodig heeft, waarom het zo’n puntgaaf stukje snij of klief-techniek is, en dat hij moet oppassen met zijn vingers. Oh, anders ook leuk: zijn messen laten slijpen! Dat kan daar ook. Je bent ze wel een nachtje kwijt.

4. Een horloge

Wij maken graag een beetje reclame voor Fromanteel, een oer-Hollands merk met volop stijl en midrange prijzen, mede omdat een van de Heemskinderen daar werkt en dat al aanbeveling genoeg zou moeten zijn. Check bij voorbeeld de Pendulum Blue. Nieuw, hip en voor 999 euro om zijn arm.

5. Een boek

Wij kunnen van harte aanbevelen: Manmanman (€ 24,50), een hilarisch maar ook inzichtelijk handboek om je als man door het moderne leven te slaan, of anders Als Jan het kan (€ 15), een prachtig persoonlijk verhaal over mijn zware pad van kansloze dikbuik tot slanke seksgod. Of één van mijn andere prachtboeken!

6. Een trui

Zelf ben ik – net als vele anderen – een beetje fan van Joe Merino, ook al een voorbeeld van Nederlandse huisvlijt, al zou je dat niet denken als je de naam van het merk voor het eerst hoort. Maar Merine verwijst naar het type schaap waarvan men de wol gebruikt. Koop zo’n trui. Pappie loopt er ineens een stuk strakker bij.

7. Een mooie kamerjas

Bij ons in huis is er maar een, en wel de Champagne in the Morning badjas van onze favoriete artiest Selwyn Senatorie, hip en fluffy en geschikt voor zondige zondagen.

8. Een fiets

Pak lekker uit met een stadsfiets van Van Moof, bij voorbeeld de Smart S, vanaf € 898. Ik heb er ook één. Niet zo’n electrische, dat is voor poesjes.

9. Een telefoon

En waarom dan geen Nokia. Voor de prijs hoef je het niet te laten, zeker niet in vergelijking met luxe-modellen van andere merken. Neem bij voorbeeld de Nokia 7.1, een machtige hoop smartphone voor slechts € 349. Daar kan hij vrienden de ogen mee uitsteken.

10.Liefde

Er gaat toch uiteindelijk niets boven de liefde van jou, zijn allessie. En die is niet te koop. Maar een romantische overnachting met sterrendiner? Wel degelijk. Ga bijvoorbeeld naar Hotel Restaurant Merlet in Schoorl, en vraag daar naar de Lover Under Construction Suite. En het zesgangen Menu Merlet. Wel eerst seks hebben voor je aanschuift.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock