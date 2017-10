En toen was er licht! Dankzij deze fijne nachtlampjes

Zo fijn: dat moment vlak voor je gaat slapen. Nog even voorlezen bij het leeslampje van je kind. En daarna in sfeervol licht zelf wegsoezen bij de nieuwste Esther Verhoef.

Flair samen met vtwonen

Ook voor op tafel

Mooie bedlampjes zijn de finishing touch van de slaapkamer. Wist je dat je ook prima voor een tafellamp kunt kiezen als nachtlamp? Een stijlvolle passend bij je romantische ledikant bijvoorbeeld. Of een elegante gouden voor bij je strakke design boxspring.

Thrillerlamp

Hoe zal die spannende thriller aflopen? Voor je het weet, wordt het toch weer later dan de bedoeling was. Je blijft beter wakker bij iets feller lamplicht. Een bronzen of koperen behuizing of bijzondere vorm houdt het stijlvol.

Voorlezen

Door veel te lezen, gaat de leessnelheid van je kind omhoog en breidt dochter- of zoonlief zijn of haar woordenschat uit. Fijn! En het lukt prima bij een geinige lamp in hun eigen slaapkamer, in de vorm van een kop- of fietslamp bijvoorbeeld. En toegegeven, nachtlampjes geven niet genoeg licht om bij te lezen, maar zijn door hun grappige vorm – denk aan: een appel, peer, wolk of spookje– en zachte kleurtjes wel heel lief. Oké, noemen we ook snel nog de neon wandlampen. Cool voor de kinderkamers.

Lekker stoer

Ze lijken op ‘lampje’ van Willie Wortel, maar dan anno 2017. De ogenschijnlijk simpele lampen met een industriële look mogen gezien worden. Liever iets minder robuust? Kies dan voor strak met bijvoorbeeld zwart draadstaal. Mooi met een sierbol erin.

Op de vloer

Nee nee, niet op de vloer zetten! Grappig: deze lamp lijkt op een kruk. Staat lekker stevig op je nachtkastje. Iets lastiger om bij te lezen, maar wel mooi sfeervol in de hoek van je slaapkamer: een prachtige vloerlamp.

Nieuwe lamp?

Zin gekregen om die stoffige bedlamp eens te verruilen voor een nieuw exemplaar? Spot duizend-en-een ideeën op de website van het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland: vtwonen.nl. Een unieke one stop shop voor woonproducten, inspiratie en praktische informatie. Tot en met 8 november shop je hier bovendien heel veel lampen met 20% korting. Ook die toffe nachtlampjes. Wees er snel bij, want op = op!