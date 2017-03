Zien: Cheesecake met slechts drie ingrediënten maak je zó

Opeens dook daar een video op, van een zalige cheesecake die je met slechts drie ingrediënten in elkaar zou kunnen flansen. De video is gelijk viral gegaan en inmiddels al door 1.6 miljoen mensen bekeken. En wij snappen wel waarom. Want hoe lekker ziet deze taart eruit?

Gemakkelijk recept

Als we heel eerlijk zijn, zijn wij beter in het opeten dan in het bakken van taart. Taart kopen kunnen we ook heel erg goed, maar we blijven liever ver van de oven verwijderd. Want dat gaat vaak gepaard met rookalarmen en zwartgeblakerde baksels. Daarom deden we dan ook een dansje voor dit easy recept, wat slechts drie ingrediënten op het boodschappenlijstje heeft staan. Love!

Drie ingrediënten

Wat je nodig hebt? Voor deze cheesecake heb je alleen maar eieren, witte of bruine chocolade en roomkaas nodig. En het resultaat is verbluffend, want je fabriceert er een taart mee die niet zou misstaan in de vitrine van een bakkerswinkel. En ja, hij is ook nog eens ontzettend Instagram proof.

Bekijk onderstaande video voor het recept. Ga jij een poging wagen?

Bron: ELLE UK, Youtube

