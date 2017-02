YUM: deze eetbare liefdesbrief willen wij voor valentijn

Morgen is het valentijn en dat betekent dat een heleboel mannen het nu benauwd krijgen omdat ze nog steeds geen cadeau gevonden hebben. Een boeketje bloemen of een glinsterend juweeltje is altijd leuk om te krijgen, maar het mag ook eens iets origineler zijn. Zoals bijvoorbeeld een eetbare liefdesbrief.

Ben jij ervan overtuigd dat je partner nog geen valentijnscadeau gekocht heeft? Dan kan je misschien het onderstaande recept eens subtiel laten rondslingeren. Blogster Liz Bushong heeft namelijk speciaal voor alle romantische zielen – en de zoetekauwen – een eetbaar alternatief van de liefdesbrief gemaakt. Dit jaar dus geen mooie woorden, maar een lekker dessertje.

Het enige dat je moet doen is een taartbodem maken en deze vervolgens in een rechthoekige vorm snijden. Daarna vouw je het deeg in de vorm van een enveloppe en kies je voor een gepaste vulling. In het voorbeeld koos Liz voor een kersenvulling, maar je kan ook altijd iets anders nemen. Creatief zijn is de boodschap!

Daarna werk je de enveloppe af met een beetje suiker en plaats je je creatie voor zo’n 15 à 20 minuten in de oven. Als je nog deeg over hebt, kan je hiermee nog extra details maken zoals een hartje of een roosje.

Veel succes alvast!

