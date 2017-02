YUM: 5 x pure chocola met een twist

Soms heb je lekkere trek waar je even aan toe moet geven. Daar is helemaal niets mis mee. Integendeel, het is hartstikke normaal en zelfs goed om jezelf zo nu en dan even te verwennen. Pure chocolade is dan een perfect tussendoortje voor de zoetekouwen onder ons. En het is nog best gezond ook!

Gezondheidsvoordelen

Pure chocolade is naast ontzettend lekker ook nog eens een goede keuze. Er zitten namelijk best veel voordelen aan het eten van een – of meerdere – stukjes pure chocolade. En ja, daar worden wij ontzettend blij van. De lekkernij zit boordevol anti-oxidanten en doordat pure chocolade veel cacao bevat, is donkere chocola ook nog eens rijk aan flavanolen. Deze stoffen zijn erg belangrijk en kunnen veel ziektes en klachten tegengaan.

Daarnaast zou pure chocolade hart- en vaatziekten tegengaan, de bloeddruk verlagen én je ook nog eens allerlei vrolijke gevoelens bezorgen. Dat laatste kunnen we sowieso beamen, want happy worden we gegarandeerd van een reep chocola. Kortom, mocht je nog overtuigd worden om meer pure chocolade te eten, hebben we dat bij deze gedaan.

Omdat een simpel blokje ook maar wat saai is, delen we vandaag vijf recepten voor pure chocolade met een twist. Nét even anders en nóg lekkerder! Welke is jouw favoriet?