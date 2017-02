YES: Zó maak je zelf eetbare cookie dough heerlijkheid

Als klein kind heb jij je er ongetwijfeld schuldig aan gemaakt en wellicht doe je het als volwassene nog steeds wel: het opeten van koekjesdeeg wanneer je aan het bakken bent. Buikpijn neem je dan maar op de koop toe, maar dat hoeft niet langer. Want we hebben nu een recept voor eetbare cookie dough waar je géén buikkrampen van krijg. Yes!

We schreven eerder al over een Amerikaans restaurant, waar je allerlei lekkere gerechten gemaakt van cookie dough kunt bemachtigen. Dat klonk ons als muziek in de oren, maar een ticket naar Amerika boeken voor een lekker hapje gaat net wat te ver. En daarom sprongen wij een gat in de lucht, toen we een recept vonden voor het zelf maken van eetbare cookie dough.

Je kunt hieronder alle recepten bekijken. Welke lijkt jouw het lekkerste?

