Wordt deze dip de nieuwe hummus?

Hummus is overal. De supermarkten puilen uit met bakjes van de kikkererwtenpasta en de varianten zijn niet aan te slepen. Met tomaat, met koriander en zelfs van hummus met rode biet of pompoen kijken we niet gek meer op. Maar nu is er Muhammara, die ons vertrouwde bakje hummus weleens van de troon zou kunnen stoten.

Muha, wat? Muhamarra is een dip uit het Midden-Oosten, die zijn oorsprong in Syrië heeft liggen. Deze dip bevat meer ingrediënten dan hummus en is iets spannender van smaak. Het is gemaakt van walnoten, verse of gedroogde pepers, geroosterde rode paprika, broodkruim en olijfolie. Vaak wordt er nog knoflook, citroen en komijn aan de pasta toegevoegd. In sommige varianten worden er ook nog granaatappelpitjes aan het recept toegevoegd.

In tegenstelling tot hummus, hoeft deze dip niet heel glad en smeuïg te zijn. Wanneer je het zelf maakt, wordt er dan ook aangeraden om geen keukenmachine of blender te gebruiken, maar met een vijzel aan de slag te gaan. Op deze manier houdt het de gewenste fijne structuur. De dip wordt op traditionele wijze geserveerd met Libanees platbrood, maar is ook heel lekker op een cracker of oer-Hollandse boterham.

Blijf jij team hummus, of vind je het inderdaad tijd voor een nieuwe gezonde dip?

Bron: de Standaard. Culy. Beeld: Sanoma Beeldbank, Instagram.