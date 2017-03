Wafel taarten zijn de new big thing en wij snappen wel waarom!

Handjes in de lucht als je áltijd wakker gemaakt kan worden voor een stukje taart. Cheesecake, appeltaart of chocoladetaart mét kersen; als je ook maar een beetje op ons lijkt doe je graag een dansje voor taart. De nieuwste hit? Een heuse waffle cake. En dat is precies zo goed als het klinkt. Yum!

Eerder schreven we al over Unicorn taarten en ook auqarel bruidstaarten zijn betoverend mooi om te zien – al zijn ze haast zonde om op te eten. De new big thing zijn taarten bestaande uit wafels en ze doen ons een beetje denken aan pannenkoekentaart, maar dan duizendmaal beter.

Stapels wafels op elkaar, versierd met allerlei toppings, slagroom en fruit en ijs. Niet alleen ziet deze taart en ontzettend feestelijk uit, het moet ook een waar feestje op je bord zijn. Imagine the taste! Deze wafel taarten misstaan zeker niet op een feestje, maar ook op een babyshower of zelfs een bruiloft scoor je gegarandeerd punten met deze taart!

Bekijk hieronder hoe waffle cakes eruit zien. Niets teveel gezegd, toch?