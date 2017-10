Rode wijn brownies bestaan en zijn de hemel op aarde

Wil je punten scoren bij het eerstvolgende diner bij jou thuis? Zoek dan niet verder. Wij hebben namelijk het beste van twee werelden gevonden, en geloof ons: dit móet je proberen. We hebben het over ware wijn brownies. Precies. Heaven on earth.

Lees ook: YES: Deze brownies verlichten je PMS!

We zijn sowieso al fan van brownies – of eigenlijk álles waar chocolade in verwerkt zit – en rode wijn drinken we maar al te graag. Maar dat je die twee kon combineren, was ons nog onbekend.

De Britse foodblogger Amanda van de website Cookie Named Desire is de bedenker van deze bijzondere combinatie. Op haar blog wordt het baksel omschreven als ‘Red Wine Brownies With Drunken Cranberries’. Daar loopt het water je toch gelijk van in de mond?

Nu hoef je niet bang te zijn dat je visite lallend naar huis gaat wanneer je hen deze brownies hebt voorgeschoteld, want door het bakken is natuurlijk alle alcohol die erin verwerkt zich al láng vervlogen.

Gelijk zin om de keuken in te duiken? Bekijk het recept dan gauw hier. Enjoy!

Bron: Marie Claire, A Cookie Named Desire. Beeld: A Cookie Named Desire